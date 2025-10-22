Dokumentansvarig och handpaketerare på heltid sökes i Klippan!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Chefsjobb / Klippan Visa alla chefsjobb i Klippan
2025-10-22
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du arbetsvillig, noggrann och effektiv? Trivs du med ett arbete där du är aktiv men också får möjlighet att jobba administrativt? Då har vi heltidsjobbet för dig!
Som handpaketerare och dokumentansvarig kommer du att vara ansvarig för att säkerställa att produkter packas och skickas enligt kundens krav och företagets standarder. Detta är en viktig roll där din noggrannhet och effektivitet bidrar till att vår verksamhet fortsätter att leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder.
Ansvarsområden inkluderar:
• Handpackning av produkter enligt givna instruktioner och krav.
• Kvalitetskontroll av förpackningar för att säkerställa att de uppfyller företagets standarder.
• Ansvara för dokument
• Hantering och förvaring av varor på ett säkert och organiserat sätt.
• Samarbete med andra teammedlemmar för att upprätthålla effektiviteten och produktiviteten.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd som ambulerande konsult via oss. Det finns goda möjligheter till utveckling hos vår kund.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
• Truck kort A+B
• Flexibel
• Bra samarbetsförmåga
• Meriterande med
• Goda ledaregenskaper
• God svenska
• Meriterande med god engelska
• Två referenser att ange samt anmärkningsfritt belastningsregister
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9569085