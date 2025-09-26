Dokumenationskonsult till myndighetskund i Stockholm, Västerås & Sollefteå
2025-09-26
För vår kunds räkning söker vi just nu en mottagningskoordinator inom information och dokumentation till en myndighetskund. Uppdraget är på 80-100% och förväntas starta 2025-12-01 och pågå till och med 2028-11-30, med möjlighet till förlängning om 1+1+1+1+1 år, dvs. längst t.o.m. 2033-12-01.
Om uppdraget Vi söker nu flera erfarna Dokumentationsspecialister till ett längre uppdrag inom en samhällsviktig organisation. Uppdraget är en del av en enhet som ansvarar för teknisk anläggningsinformation med fokus på projekt kopplade till stationsanläggningar.
I rollen kommer du att koordinera och samordna mottagandet av dokumentationsleveranser från projekt till förvaltning. Du blir en nyckelperson för att säkerställa att slutdokumentation uppfyller krav på kvalitet, innehåll och tid.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta fram leveransplan för överlämningen/mottagandet av slutdokumentation tillsammans med dokumentationsansvarig i projekt och förvaltning.
Ansvara för att stämma av leveransplanen med beställaren.
Genomgång av checklista för överlämning/mottagning
Kvalitetsgranska, samordna och uppdatera ritningar och dokumentation utifrån formailakrav
Hantera information i dokumenthanteringssystem och ha en dialog internt
Delta i planeringsmöten rörande teknisk anläggningsinformation.
Vid förekommande fall stötta vid utveckling av arbetsprocesser, checklistor och arbetsrutiner samt att fungera som ett stöd vid uppstart av nya projekt för att säkra kravställning samt identifiera eventuella brister i befintliga underlag och ge förslag på åtgärder som kan hanteras av projektet.
Vid behov kan även andra på enheten förekommande arbetsuppgifter utföras, exempelvis hantering av ärenden eller genomföra datakvalitetshöjande detta sker i överenskommelse med beställaren.
Övrigt: Start: 2025-12-01 Slut: 2028-11-30 Omfattning: 80-100%, med upp till 60% distansarbete (konsulten ska vara på plats minst 2 dagar i veckan). Placering: Sundbyberg, Västerås eller Sollefteå. Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning och registerkontroll är en del av processen. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Högskole- eller universitetsutbildning (minst 180 hp) inom teknik eller samhällsbyggnad, alternativt motsvarande YH-utbildning
Minst 5 års erfarenhet av mottagning/överlämning av slutdokumentation från projekt till mottagande förvaltning (ex dokumentationskontroller, dokumentationsansvarig, dokumentationssamordning, mottagningskoordinator).
Minst 8 års erfarenhet av arbete med dokumentation inom infrastruktur, samhällsbyggnad, industri eller anläggning
Minst 8 års erfarenhet av teknisk dokumentationshantering inklusive ritningar, tekniska handlingar mm. i ett informationssystem eller liknande
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Har minst 5 års erfarenhet av att arbeta med överlämning av slutdokumentation kopplat till stationer inom elbranschen.
Har minst 5 års erfarenhet av projektledning
Har minst 5 års erfarenhet av arbete inom en förvaltningsorganisation
Har minst 3 års erfarenheter av arbete i IFS-systemet med dokumentation
Önskade personliga egenskaper:
Arbetar självständigt och mål- och resultatinriktat
Initiativtagande
Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
God samarbetsförmåga
God kommunikativ förmåga
Trivs med stora kontaktytor
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell på 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se
Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.

Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden.
Lön enligt överenskommelse
