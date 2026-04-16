Doktorandtjänst inom datadriven epidemiologi och infektionsbiologi
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Högskolejobb / Umeå
2026-04-16
Institutionen för molekylärbiologi/Umeå universitet söker en DDLS-doktorand inom datadriven epidemiologi och infektionsbiologi med tillträde 1 september 2026, eller enligt överenskommelse. Framtidens livsvetenskap är datadriven. Vill du vara en del av denna förändring? Då är du välkommen att söka till detta unika program!
Datadriven epidemiologi och infektionsbiologi omfattar forskning som kommer att förändra vår förståelse av patogener, deras interaktioner med värdar och miljön, samt hur de sprids i populationer. Forskningen har ett starkt fokus på beräkningsanalys eller prediktiv modellering av patogeners biologi eller värd-mikrobsystem, där multidimensionella experimentella data i genomskala nu finns tillgängliga, eller använder genetiska data, kliniska data eller folkhälsodata i populationsskala från övervakning av patogener och biobanker.
Vi söker en doktorand inom molekylärbiologi med särskilt intresse för något av följande områden: algoritmer, datastrukturer, högpresterande beräkningar, maskininlärning och mikrobiologi. Anställningen vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet är tidsbegränsad till fyra år och tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. Doktoranden kommer att vara inskriven vid Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens forskarskola i molekylärbiologi vid Umeå universitet, samt vid den nationella DDLS-forskarskolan för datadriven epidemiologi och infektionsbiologi. Vi förväntar oss dock inte att sökande har bakgrund i molekylärbiology.
Kvalifikationer
Sökande ska ha en universitetsexamen motsvarande en europeisk masterexamen eller ha fullgjort kurskrav om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
För att uppfylla de allmänna behörighetskraven ska den sökande ha kvalifikationer motsvarande antingen en avlagd examen på avancerad nivå (andra cykeln), eller fullgjorda kurskrav om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom eller utanför Sverige. Fakultetsnämnden får, för en enskild sökande, medge undantag från de allmänna behörighetskraven om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, kapitel 7, §39).
För att uppfylla de särskilda behörighetskraven för forskarutbildning i molekylärbiologi ska den sökande ha genomgått högskolestudier omfattande minst 90 högskolepoäng inom ett relevant ämnesområde. Ämnesområdet behöver inte vara molekylärbiologi eftersom projektet är av tvärvetenskaplig karaktär.
Kraven på förkunskaper enligt ovan anses även vara uppfyllda av den som på annat sätt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Du ska ha god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna sökande från olika bakgrunder (fysik, matematik, bioinformatik, datavetenskap), men med ett starkt intresse för programmering och en vilja att utveckla sin kunskap.
Krav på kandidaten
Erfarenhet av ett statiskt typat programmeringsspråk
Kunskap om algoritmdesign och vanliga datastrukturer
Meriterande är om kandidaten dessutom:
Har kunskaper i biologi
Har erfarenhet av Rust
Har erfarenhet av R och Python
Har erfarenhet av maskininlärning (gärna med PyTorch-ramverket)
Har erfarenhet av bioinformatik (särskilt de novo-assemblering, singelcellsanalys och mikrobiell bioinformatik)
Har erfarenhet av webbutveckling och dynamiska webbplatser
Har grundläggande kunskaper i matematik (t.ex. linjär algebra, sannolikhetslära, statistik, stokastiska processer)
Har erfarenhet av utveckling i större projekt
Bedömningsgrunder
Bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen baseras främst på:
Kunskaper och färdigheter relevanta för forskarutbildning inom området
Förmåga att formulera och lösa vetenskapliga problem
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska
Annan erfarenhet relevant för forskarutbildning, såsom yrkeserfarenhet
God samarbetsförmåga, drivkraft och förmåga att arbeta självständigt ses som meriterande.
Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på deras meriter och deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Efter att en lämplig kandidat har valts ut påbörjas antagningsprocessen till forskarutbildningen. Beslut om antagning fattas av prefekten.
Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.
Tillträde 1 september 2026, eller enligt överenskommelse.
Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas
Ansökan
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 20 maj 2026. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:
En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
Kopior på examensbevis
Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivation för ansökan till forskarutbildning.
Uppsatser/ övriga publikationer
Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
Kontaktuppgifter för två till tre referenser
För frågor om tjänsten kontakta johan.henriksson@umu.se
eller laura.carroll@umu.se
Mer om oss
Mer information om oss finner du på:www.umu.se/molbiol www.ucmr.umu.se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
ST ST 090-7865431
