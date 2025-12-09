Doktorandtjänst, Ekologi och biologisk mångfald i våta skogsmiljöer
Sveriges lantbruksuniversitet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2025-12-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
, Krokom
, Gävle
eller i hela Sverige
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
WIFORCE forskarskola
Vill du forska för framtidens hållbara brukande och bevarande av skog? Sök till WIFORCE forskarskola! Biodiversitet och skogens roll i klimatarbetet är idag centrala samhällsfrågor som kräver mer kunskap. För att både kunna hållbart bruka och trygga skogens biologiska mångfald behövs därför ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an stora och komplexa frågeställningar samt utvecklar nya analysverktyg. Därför har WIFORCE forskarskola, inom Wallenberg Initiatives in Forest Research (www.slu.se/wiforce), etablerats.
Doktoranden kommer att anställas vid Institutionen för skoglig ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Institutionen består av ungefär 115 personer varav 9 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden.
För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
För fullständig annons samt information om hur man ansöker se Lediga anställningar | Externwebben Doktorandtjänst, Ekologi och biologisk mångfald i våta skogsmiljöer
Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete:
VÅTA SKOGAR: Ekologi och biologisk mångfald i våta skogsmiljöer
Ämnesområde:
Skogsskötsel
Innehållsbeskrivning:
Doktoranden kommer att ingå i det bredare WIFORCE-initiativet, som syftar till att förbättra hur biologisk mångfald i skogliga torvmarker och kantzoner (strandskogar) beaktas i brukade boreala skogslandskap. I dagsläget undersöker forskningen i gruppen hur skogsbruk påverkar vattendrag, våtmarker och deras omgivande ekosystem. Vi arbetar med hydrologi, näringstransport, naturvård och skötsel av kantzoner, och kombinerar långsiktiga ekologiska data med tillämpade fältstudier och experiment. Detta har bland annat inkluderat analyser av historisk dikning och restaurering samt bedömningar av pågående skogsbrukspåverkan på vattenkvalitet och livsmiljöer. Tillsammans med samarbetspartners är målet att ta fram praktiska, forskningsbaserade underlag som stödjer ett mer hållbart och ekologiskt robust skogs- och vattenbruk.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Sökande ska ha:
• Masterexamen i ekologi, skogsvetenskap, miljövetenskap eller närliggande ämne, eller minst 240 högskolepoäng varav minst 60 hp på avancerad nivå;
• Uppfylla kraven på engelska språkkunskaper: för studenter från svenska gymnasieskolor motsvaras detta av Engelska B/Engelska 6. Alternativt ska sökande ha en internationellt erkänd engelsk språkexamen (TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL). Mer information finns på www.universityadmissions.se
• Giltigt körkort;
• Möjlighet att genomföra omfattande fältarbete i avlägsna områden. Tjänsten är placerad i Umeå, men det krävs att doktoranden kan resa och vara borta från Umeå i upp till en månad åt gången för fältarbete i mellersta/södra Sverige och potentiellt andra områden (> 8 timmars bilresa från Umeå).
Andra meriterande kvalifikationer:
• Stark kvantitativ kompetens, med erfarenhet av statistisk modellering eller rumslig dataanalys i R och/eller Python.
• Förståelse för biodiversitetsinventeringar, akvatisk ekologi, boreal skogsekologi och skogsbruk.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i samarbetande team.
• Fältarbetserfarenhet.
• Intresse för forskning och en positiv inställning.
Placering:
Umeå
Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)
Tillträde:
Enligt överenskommelse, men hösten 2026 är önskvärtSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-10.
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
• CV
• Personligt brev där du beskriver dig själv, din vetenskapliga bakgrund, forskningsintressen och din motivation för att söka denna tjänst
• Ett forskningsförslag på två sidor som inkluderar bakgrund, forskningsfrågor, metod och tänkbara resultat
• Kopior av examensbevis, eller motsvarande, samt andra relevanta intyg, t.ex. intyg på engelskkunskaper om du inte tidigare studerat i Sverige eller i ett land där engelska är modersmål (se här för mer information om vad som accepteras)
• Namn och kontaktuppgifter till två professionella referenser.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida:https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på https://www.slu.se/utbildning/studera/forskarutbildning/Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Eliza Hasselquist fornamn.efternamn@slu.se Jobbnummer
9634929