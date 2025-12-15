Doktorandtjänst - Kvävefixering i mykorrhiza och i skogsmark
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.
Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.
Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).
Kvävefixering i mykorrhiza och i skogsmark
Forskarutbildningsämne är Skogsmarkens biogeokemi
Innehållsbeskrivning:
Vill du forska för framtidens hållbara brukande och bevarande av skog? Sök till WIFORCE forskarskola!
Biodiversitet och skogens roll i klimatarbetet är idag centrala samhällsfrågor som kräver mer kunskap. För att både kunna hållbart bruka och trygga skogens biologiska mångfald behövs därför ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an stora och komplexa frågeställningar samt utvecklar nya analysverktyg. Därför har WIFORCE forskarskola, inom Wallenberg Initiatives in Forest Research (www.slu.se/wiforce), etablerats.
Vi söker dig som vill arbeta med biogeokemi i skogsmark med fokus på kvävefixering kopplad till ektomykorrhiza. Projektet syftar till att öka kunskapen om sambandet mellan kvävefixerande mikroorganismer och ektomykorrhizabildande marksvampar i svenska skogsjordar. Här ingår att undersöka mykorrhizarötternas struktur, vilka kvävefixerande mikroorganismer som interagerar med rötterna och dess associerade svampar samt kapaciteten för kvävefixering jämfört med frilevande mikroorganismer. Omfattningen av kvävefixering kopplad till ektomykorrhizasymbios kommer sedan att uppskattas på större rumslig skala.
Vi erbjuder en attraktiv och kreativ forskningsmiljö som tar fram ny kunskap om nyckelmekanismer i marken och deras inverkan på miljö och klimat.
Vi söker en kandidat som har en masterexamen eller motsvarande i biologi, markvetenskap, skogsvetenskap eller liknande. Erfarenhet inom markekologi är meriterande liksom särskilt intresse att studera kvävefixering i svenska skogsjordar. Du ska behärska flytande engelska i tal och skrift. Körkort (B-klass) är ett krav.
Placering:
Uppsala
Försörjningsform:
Snarast, enligt överenskommelse.
Snarast, enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2026-02-10.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida:https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
