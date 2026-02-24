Doktorandtjänst - Armbågsledsdysplasi hos hund
Sveriges lantbruksuniversitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-02-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.
Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Armbågsledsdysplasi hos hund - riskfaktorer, behandling och prognos
Veterinärmedicinsk vetenskap
Innehållsbeskrivning:
Armbågsledsdysplasi (elbow dysplasia, ED) är en vanligt förekommande ärftlig utvecklingsrubbning hos hund. Många kunskapsluckor finns gällande riskfaktorer, optimal behandling, långsiktigt behandlingsresultat och prognos. Projektets syfte är att öka kunskapen om ED med fokus på riskfaktorer, behandling och prognos. Projektet omfattar flera delprojekt och såväl epidemiologiska som kliniska studier. En kartläggning av hundar som drabbas av ED, i form av en epidemiologisk kohortstudie baserad på patientjournaler, kommer genomföras. Behandlingsresultat av kirurgisk respektive konservativ behandling av ED kommer utvärderas med kliniska ortopediska undersökningar samt djurägarenkäter. Prognostiska faktorer vid kirurgisk behandling kommer också att utvärderas. Ökad kunskap inom området kan förbättra behandlingsresultatet för hundar som drabbas av ED och därmed bidra till förbättrad djurvälfärd.
Vi söker nu en engagerad och motiverad doktorand. Projektet delfinansieras av Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm och inkluderar handledande kompetens från VH-fakultetens institutioner i Uppsala (HBIO och KV) samt AWAKE Djursjukhus i Stockholm.
Arbetet innebär kontakter med hundägare och kliniker, praktisk handhavande av hundar samt deltagande i kliniska studier. Obekväm arbetstid kan förekomma. Undervisning kan komma att inkluderas i tjänsten.
Tjänsten innebär att under handledning genomföra en forskarutbildning. Detta omfattar planering och genomförande av forskningsprojektet, datainsamling och -bearbetning, statistisk analys, vetenskapligt skrivande och publicering i internationella tidskrifter samt muntlig och skriftlig presentation, inkl. populärvetenskaplig kommunikation. För doktorsexamen ska utbildningen dessutom innehålla minst 30 högskolepoäng i form av forskarutbildningskurser.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Den sökande ska ha:
• veterinärexamen med behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige vid tiden för anställningens början
• god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Som person är du strukturerad, analytisk och initiativtagande. Du bör ha god förmåga för självständig planering och att tillgodogöra dig och följa instruktioner. Vidare är du problemlösande och resultatorienterad med god samarbetsförmåga.
Erfarenhet av kliniskt arbete inom veterinärmedicin, gärna inom smådjurskirurgi med inriktning ortopedi, är meriterande. B-körkort är önskvärt. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna. Stor vikt kommer därför att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för projektet.
Placering:
Uppsala
Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning). Lön enligt SLU:s lönestege för doktorander.
Omfattning:
100% eller enligt överenskommelse.Tillträde
2026-09-15 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2026-04-16.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på https://www.slu.se/utbildning/studera/forskarutbildning/Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Universitetslektor
Katja Höglund fornamn.efternamn@slu.se 0730-595690 Jobbnummer
9759593