Doktorandplatser vid språkvetenskapliga fakulteten
Uppsala universitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-01-19
Vill du gå en forskarutbildning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Letar du efter en arbetsgivare som investerar i hållbart medarbetarskap och erbjuder säkra, gynnsamma arbetsförhållanden? Vi välkomnar dig att ansöka om en doktorandtjänst vid Uppsala universitet.
Den språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bedriver undervisning och forskning i flera av de klassiska och samtida språken och kulturerna, samt lingvistik och språkteknologi. Denna mångfald av språkliga, litterära och kulturella inriktningar utgör en kärna i humanistisk forskning och lägger dessutom en hållbar grund för fruktbara samarbeten inom fakulteten, men också med andra vetenskapsområden och samhället i stort.
Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20%, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-02. https://uu.varbi.com/se/what:job/jobID:882260/https://uu.varbi.com/se/what:job/jobID:886745/https://uu.varbi.com/se/what:job/jobID:885138/https://uu.varbi.com/se/what:job/jobID:884519/https://uu.varbi.com/se/what:job/jobID:882408/
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
