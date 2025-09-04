Doktorandplatser i Pedagogiskt arbete och Ämnesdidaktik med inriktningar
2025-09-04
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) finns cirka 160 anställda. Institutionen utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Till institutionens arbete hör lärarutbildning och forskning om utbildning, lärarprofession, undervisning och lärande, samt utvecklingsarbete med betydelse för skolans verksamhet. Vi arbetar också i samverkan med enskilda skolor, kommuner och med Skolverket.
Institutionen ansvarar för utbildning på grund-, och avancerad nivå. På grundnivå ansvarar institutionen för grundlärarprogrammet, samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och medverkar i ämneslärarutbildningen. På avancerad nivå ansvarar vi för tre mastersprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.
Våra forskarutbildningsämnen är ämnesdidaktik med inriktningar och pedagogiskt arbete. Denna utlysning är ett led i institutionens arbete med att stärka forskningsmiljöerna och utveckla verksamheterna. Läs mer: https://www.gu.se/didaktik-pedagogisk-profession
Institutionens forskning är organiserad i tre övergripande forskningsmiljöer:
Didaktiska klassrumstudier där undervisning, lärande och dessa processers innehåll sammanhållet uppmärksammas och studeras: https://www.gu.se/forskning/didaktiska-klassrumsstudier
Fenomenografi, variationsteori och learning study fokuserar till exempel hur elevers möjligheter att lära ett specifikt ämnesinnehåll kan förbättras. Forskningen undersöker innehållsligt nödvändiga villkor för lärande och hur de kan skapas i till exempel undervisning genom praktiknära forskning tillsammans med lärare: https://www.gu.se/forskning/fenomenografi-variationsteori-learning-study
Kritisk utbildningsforskning berör utbildning som social och politisk institution och inkluderar studier av kunskapsprocesser, utbildningsreformer och lärarprofessioner. Intresset riktas mot hur utbildningssystemet hanterar frågor om utbildning och demokrati i anslutning till samhällsutmaningar: https://www.gu.se/forskning/kritisk-utbildningsforskning-kruf
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession ledigförklarar nu upp till fyra heltidsanställningar som doktorand med antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete, alternativt ämnesdidaktik med inriktningar. Anställningarna kommer att knytas till institutionens forskningsmiljöer och gärna till pågående forskningsprojekt.
Ämnen
Pedagogiskt arbete är ett ämne på forskarnivå som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom utbildningsinstitutioner i samhället. Forskning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Här ingår villkor för lärares och studerandes arbete med undervisning och lärande, både i praktiken och i relation till policy och utbildningsreformer.
Ämnesdidaktik med inriktningar är ett ämne på forskarnivå som handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen, universitetsdiscipliner eller yrkesutövning. Ämnesdidaktisk forskning intresserar sig för förutsättningar och villkor för undervisning och lärande, samt samband mellan undervisning och lärande. Exempel på inriktningar i ämnesdidaktik är matematik, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, språk, svenska och hållbar utveckling.
Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Information om utbildningen finns på institutionens hemsida. Doktoranden ska ägna sig åt utbildning på forskarnivå och kommer att knytas till någon av institutionens forskningsmiljöer. Arbetet är huvudsakligen förlagt till campus. Vid behov kan också arbetsuppgifterna omfatta undervisning, annan forskning och administration (max 20%). Anställningen förlängs då med tid motsvarande denna tjänstgöring.
Din ansökan
För övrig information, kvalifikationer, behörighetskrav, vad ansökan ska innehålla, kontaktuppgifter m.m., se den fullständiga annonsen på gu.se: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-07
