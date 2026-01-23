Doktorandplatser I Pedagogik/pedagogiskt Arbete Inom Forskarskolan Steps
Göteborgs universitet / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.För information om forskarutbildningen i pedagogik vid Göteborgs universitet: https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/vara-nya-forskarskolor-for-lararutbildare.
För information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: https://ips.gu.se/
Ämnen
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik utlyser nu tre doktorandtjänster inom ramen av forskarskolan STEPS (se nedan) i forskarutbildningsämnena pedagogik eller pedagogiskt arbete. Se mer information om ämnena: https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/var-forskarutbildning
Pedagogik är ett ämne på forskarnivå med fokus på utbildning, undervisning, fostran, socialisation, bildning och lärande. Ämnet pedagogik har ett speciellt intresse för relationen mellan individ och samhälle och de villkor under vilka institutionella förhållanden verkar och har verkat över tid. Inom ämnet pedagogik undersöks påverkansprocesser och deras betydelse för relationen mellan struktur och agentskap, inom och utanför det formella utbildningssystemet.
Pedagogiskt arbete är ett ämne på forskarnivå som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom utbildningsinstitutioner i samhället. Forskning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Här ingår villkor för lärares och studerandes arbete med undervisning och lärande, både i praktiken och i relation till policy och utbildningsreformer.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Forskarskolan STEPS
Doktorandanställningarna finansieras med medel från Vetenskapsrådet, Dnr: 2025-07018, Stärka lärarutbildningen för likvärdig praktik i svenska skolan (Forskarskola STEPS). Forskarskolan koordineras av Göteborgs universitet i samarbete med Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Forskarskolan STEPS har som övergripande syfte att erbjuda blivande lärarutbildare en forskarutbildning som vilar på aktuell forskning om likvärdighet, skolsegregation och skolans samhällsuppdrag. Genom kursutveckling, praxisnära insatser och ett nära samarbete med verksamma lärare får doktoranderna verktyg att förstå och hantera frågor om hur skolan kan bli mer likvärdig, inkluderande och bättre fullfölja sitt kompensatoriska uppdrag. STEPS knyter samman forskning och pedagogisk praktik och säkerställer att framtidens lärarutbildare blir både akademiskt förankrade och relevanta för skolans verklighet. På längre sikt ska STEPS bidra till att utveckla och stödja en ny generation lärare som kan omsätta denna kunskap i praktiken och skapa inkluderande, rättvisa och gynnsamma lärandemiljöer i svenska skolor.
Tre forskningsområden kommer att fokuseras vid Institutionen för pedagogik och Special pedagogik Göteborgs universitet.
• Projekt 1 undersöker de faktorer som driver ojämlik lärarrörlighet och sortering samt dess organisatoriska konsekvenser och påverkan på elevers resultat under de senaste tre decennierna
• Projekt 2 undersöker hur social sortering i skolors elevsammansättning påverkar elevers utbildningsövergångar och deras långsiktiga arbetsmarknadsutfall. Det analyserar hur dessa övergångar formar karriärvägar, sysselsättningsstatus och inkomster senare i livet.
• Projekt 3 syftar till att utforska hur barn, föräldrar/vårdnadshavare, lärare och rektorer upplever och navigerar i det segregerade utbildningslandskapet. Det undersöker deras perspektiv på skolval, undervisnings- och ledarskapspraktiker samt de faktorer de uppfattar som möjliggörande eller begränsande för utbildningsmöjligheter.
Doktorand kandidater kommer att knyta till forskningsmiljöer FUR och YPW, forskningsprogrammet SSIS. FUR fokuserar på klassiska pedagogiska frågor inom tre huvudområden med hjälp av storskaliga kvantitativa data: individuella förutsättningar för utbildning, utbildningens organisation och resurser samt utbildningens resultat på både individ- och systemnivå. YPW riktar in sig på frågor om barns och ungas lärande, uppväxtvillkor och vardagsliv utifrån en kvalitativ metodansats. Dessa kommer att utgöra de primära forskningsmiljöerna för STEPS doktoranders forskningsverksamhet.
Förutom att ägna sig åt forskarutbildning i syfte att fullfölja densamma inom den utsatta tiden, kan viss tjänstgöring (max 20%) förekomma inom utbildning, forskning och administration enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Anställningen förlängs då med motsvarande tid. Studierna ska genomföras inom forskarutbildningsämnet pedagogik eller pedagogiskt arbete. Så ansöker du
För fullständig annons samt ansökan gå in på: Göteborgs universitet | Tre doktorandplatser i pedagogik/pedagogiskt arbete inom forskarskolan STEPS
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-06
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Doktorandlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9702237