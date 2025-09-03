Doktorandplats i vårdvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola
2025-09-03
Doktorandplats (mot licentiatexamen) vid Marie Cederschiöld högskola
Vi söker en doktorand mot licentiatexamen till vår forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället.
Doktoranden kommer att ingå i ett forskningsprojekt inom vårdvetenskap som fokuserar på betydelsen av personcentrerat stöd för äldre närstående som vårdar och ger stöd till sin äldre partner i det egna hemmet.
Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. Kunskapsutveckling sker genom teoretisk analys av området kombinerad med empiriskt förankrad forskning. Här beaktas angelägna samhällsfrågor för den närmaste framtiden, så som en ökande socioekonomisk ojämlikhet, en större mångfald i befolkningen, ett ökande behov av vård och omsorg, frågor om jämlik tillgång till och fördelning av vård och välfärdsinsatser samt förändrade relationer mellan medborgare, offentlig sektor, näringslivet och det civila samhällets organisationer. Människan i välfärdssamhället rymmer tre forskarutbildningsämnen; Vårdvetenskap, Socialt arbete och Civilsamhällesvetenskap. Doktoranden kommer att antas i ämnet vårdvetenskap.
Doktoranden kommer inom ramen för sitt avhandlingsarbete vara med och studera en personcentrerad intervention, the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention (CSNAT-I), på svenska "Ditt behov av stöd". Interventionen prövas med en klusterrandomiserad design inom en primärvårdskontext bland äldre närstående som vårdar och ger stöd till sin partner med multisjuklighet och komplexa vårdbehov i det egna hemmet. Multipla forskningsmetoder kommer att användas för datainsamling och analys. Målet med projektet är att främja förberedelse, livskvalitet och hälsa för närstående. Det kommer finnas utrymme för doktoranden att vara delaktig i utformandet av avhandlingsarbetet i samverkan med handledare och projektgrupp. Projektgruppen består av flera seniora forskare som också har internationell samverkan.
Forskarutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola ges i enlighet med examensmålen i högskoleförordningen.
Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen inom området Människan i välfärdssamhället krävs grundläggande och särskild behörighet och förmåga i övrigt att tillgodogöra sig utbildningen, se högskolans antagningsordning under https://www.mchs.se/forskning/forskarutbildning.html.
Grundläggande behörighet har den som har
- avlagt en examen på avancerad nivå
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom för respektive forskarutbildningsämne relevanta ämnen på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.
Det är särskilt meritererande för sökande att ha erfarenhet av att leda och samarbeta i vårdutvecklings-och forskningsprojekt. Vidare meriterande är att ha erfarenhet av att möta närstående till personer med komplexa vårdbehov.
Beslut om doktorandanställning
Beslut om anställning sker i samband med beslut om antagning till forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.
Anställningsvillkor
Anställningen är en doktorandanställning motsvarande licentiatexamen. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning för licentiatexamen på forskarnivå på heltid under två år.
Ansökan ska åtföljas av följande bilagor:
- Personligt brev med motivering till varför man söker till forskarutbildningen, Människan i välfärdssamhället, ämnet vårdvetenskap vid Marie Cederschiölds högskola och det aktuella projektet.
- Ansökan om bedömning av behörighet (blankett se mchs.se/forskarutbildning)
- CV med examina, yrkeserfarenhet och andra relevanta meriter
- Intyg som bekräftar behörighet för forskarutbildning. Utländska examina och kursintyg ska normalt vara validerade av Universitets- och högskolerådet
- Relevanta skriftliga arbeten (t.ex. magisteruppsats, projektrapporter)
Ansökan görs via högskolans rekryteringssystem, Varbi. För att läsa mer om antagningen och processen besök vår hemsida https://www.mchs.se/forskning/forskarutbildning.html
Sista dag för ansökan: 2025-09-24
Efter beredning av ansökningar kommer ett urval sökande att kallas till intervju.
För mer information:
Ansvarig forskare:
Anette Alvariza
E-postadress: anette.alvariza@mchs.se
Telefon: 076-636 50 73
Programansvarig Linda Jonsson
E-postadress: linda.jonsson@mchs.se
Telefon: 070-5522719
Studiehandläggare Anna Lögdberg
E-postadress: anna.logdberg@mchs.se
Telefon: 076-636 50 38
För facklig information, kontakta Elisabeth Christiansson (SULF)
E-postadress: elisabeth.christiansson@mchs.se
Telefon: 076-636 5079
Vid Marie Cederschiöld högskola bedrivs forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och vårdvetenskap. Högskolans forskarutbildning finns inom området Människan i välfärdssamhället med tre forskarutbildningsämnen, Vårdvetenskap, Socialt arbete och Civilsamhällesvetenskap. Vid högskolan anordnas också utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik samt uppdragsutbildning. Högskolan bytte 2022 namn till Marie Cederschiöld högskola från tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Fast månadslön enligt gällande doktorandlönestege
