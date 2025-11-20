Doktorandplats i pedagogik inrikt mot förskolans kompensatoriska insatser
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi
2025-11-20
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin där kunskap bildas om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och dess förutsättningar och genomförande. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.
Doktorandplatsen är knuten till forskningsprojektet Motverka ojämlikhet i hälsa och utveckling genom att förbättra barnhälsovårdens och förskolans kompensatoriska insatser (https://www.uu.se/institution/folkhalso-och-vardvetenskap/forskning/socialmedicin---chap/echoes-motverka-ojamlikhet-i-halsa-och-utveckling-genom-att-forbattra-barnhalsovardens-och-forskolans-kompensatoriska-insatser).Temat
för forskningsprojektet innebär att den antagna doktoranden undersöker förskolans kompensatoriska uppdrag i Sverige. I det ingår utveckling och testning av verktyg för att engagera barn i förskoleåldern i forskning. Inom ramen för forskningsprojektet fokuseras: 1) Barns deltagande i aktiviteter för att generera idéer för förskolans kompensatoriska insatser och 2) barns aktiva deltagande i utvecklingsarbete. Beteendeobservationer för att studera barns delaktighet ingår.
Beskrivning av tjänsten i pedagogik med inriktning förskolans kompensatoriska insatser
För denna doktorandanställning, som gäller senare del av forskarutbildning i pedagogik, välkomnas särskilt ansökningar som förhåller sig till forskningsprojektets tema genom att behandla pedagogiska frågor inom förskolans kompensatoriska insatser med fokus på verktyg för att engagera barn i förskoleåldern. Som doktorand kommer du vara verksam i några av Uppsala universitets forskningsmiljöer och forskargrupper. Forskningsmiljöerna i pedagogik finns närmare beskrivna på institutionens hemsida: http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/.
Utbildning för denna tjänst på forskarnivå omfattar två år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid. Doktorandarbetet kommer att bedrivas inom forskningsprojektet Motverka ojämlikhet i hälsa och utveckling genom att förbättra barnhälsovårdens och förskolans kompensatoriska insatser. Det ingår att doktoranden aktivt deltar i verksamheter vid EDU och inom forskningsprojektet.
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i pedagogik. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för denna tjänst har den som har minst licentiatexamen i pedagogik. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld ansökningsblankett, se https://www.uu.se/download/18.3639f68418f572f151d707/1715160978111/Ansokan_forskarniva_210304.pdf,
ett exemplar av licentiatuppsatsen, relevanta examensarbeten (lärarexamensarbete, C- D- och masteruppsatser eller motsvarande), en kort CV med angivande av eventuella publikationer, examensbevis, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan. Avhandlingsplanen på högst 5 sidor skall ta upp för avhandlingsprojektet relevanta problem, frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor. Avhandlingsplanen ska kopplas till det tema som forskningsprojektet Motverka ojämlikhet i hälsa och utveckling genom att förbättra barnhälsovårdens och förskolans kompensatoriska insatser omfattar. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Gunilla Lindqvist, gunilla.lindqvist@edu.uu.se
, tel. 018-471 3813. Professor Helen Melander Bowden, helen.melander@edu.uu.se
, tel. 018-471 1680.
Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2025, UFV-PA 2025/3346
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
