Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning kemi

Göteborgs universitet / Kemistjobb / Göteborg
2026-02-05


Visa alla kemistjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg, Mölndal, Partille, Lysekil, Uddevalla eller i hela Sverige

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning kemi

Information om anställningen hittar du på Göteborgs universitets websida: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=39647



Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Du ansöker via https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar



Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ersättning
doktorandstege

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Göteborgs Universitet (org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/

Arbetsplats
Göteborgs universitet

Jobbnummer
9726145

Prenumerera på jobb från Göteborgs universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs universitet: