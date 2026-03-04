Doktorandplats i naturvetenskap, inriktning naturgeografi
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.På institutionen för geovetenskaper har vi ca 80 anställda som arbetar inom områdena naturgeografi, ekosystemvetenskap och geologi. Mer information finns på vår hemsida: https://www.gu.se/geovetenskaper
Detta doktorandprojekt kommer att vara en del av SEAL, den nationella forskarskolan för excellens inom arktisk och antarktisk forskarutbildning (https://www.gu.se/seal).
I forskarskolan inryms hela spektrumet av polar expertis - från glaciologi, oceanografi och klimatmodellering till radar, fjärranalys och teknikutveckling, samhällsvetenskap och urfolksperspektiv.
Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet finner du här: https://www.gu.se/utbildning-till-att-bli-forskare
Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning, vilket inkluderar att doktoranden utvecklar sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Studierna kommer att bedrivas som fältstudier, laboratoriestudier, samt datorbaserad analys.
Olika verktyg och tekniker kommer att användas i detta projekt. Den framgångsrika kandidaten måste ha en bakgrund inom dendrokronologi och dataanalys. Erfarenhet av andra tekniker som behövs för denna studie, t ex fjärranalysteori, är meriterande; utbildning kommer att tillhandahållas.
Ämnen, verktyg och tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar:
• Mätning av årsringar med hög precision och korsdatering för att bygga kronologier som speglar lokala klimatvariationer.
• Stabila isotoper i årsringar (-cellulosa-extraktion, 13C/18O) i samarbete med specialiserade laboratorier.
• Röntgenbaserad densitetsanalys (x-ray densitometri) av träprover.
• Integrering av ringbredd, densitet och isotoper med observations- och reanalysdata (t.ex. temperatur och markfukt) för att belysa klimat-vegetations-brand-samband.
• Bearbetning av UAV LiDAR, multispektrala, hyperspektrala och termiska data, samt analys av satellittidsserier (t.ex. Sentinel-1/-2 och Landsat) för att följa vegetation och markfukt/brandpåverkan över tid.
• Statistisk modellering och (vid behov) maskininlärning för rumsliga och tidsmässiga mönster; utveckling av reproducerbara analyskedjor i R/Python.
Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning naturgeografi. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.
Behörighet
Bedömningsgrund
Följande bedömningsgrunder kommer att tillämpas vid urval bland sökande:
• meriter från grundläggande utbildning
• meriter från den utbildning på avancerad nivå, som åberopas inom särskild behörighet
• den tidigare utbildningens relevans för den planerade utbildningen på forskarnivå
• bedömning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
• i förekommande fall, bedömning av sökandes förmåga att arbeta inom en forskargrupp
Utvärderingen av de sökande kommer att baseras på följande nödvändiga och önskvärda bedömningskriterier:
Nödvändiga egenskaper:
• Erfarenhet av dendrokronologiska metoder.
• Grundläggande kunskaper i fjärranalys och/eller drönarbaserad datainsamling.
• God kunskap av kvantitativa metoder genom universitetskurser med inslag av statistik eller dataanalys
• God förmåga att arbeta kvantitativt i R och/eller Python.
• God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska
• Intresse och möjlighet att utföra fältarbete i Sveriges tundraområde under vegetationssäsongen
Önskvärda egenskaper:
Antagning och anställning
Placering: Institutionen för geovetenskaper. Omfattning 100%. Tillträde 2026-07-01 eller enligt överenskommelse.
Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.
Kontaktuppgifter för doktorandplatsen
Hans Linderholm (Huvudhandledare), Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, Hansl@gvc.gu.se
, +46 (0)708 58 95 04
Ansökan
Du ansöker om att bli antagen till forskarutbildning via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Tillsammans med ansökan, skriv och bifoga en beskrivning av varför du vill arbeta på detta projekt på denna institution (1-2 sidor).
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:
• Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
• Meritförteckning (CV)
• Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
• Kopia av examensarbete
• Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas
De högst rangordnade sökande inbjuds till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via Zoom.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-04-02
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
