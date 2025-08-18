Doktorandplats i medicinsk vetenskap
Doktorandplats i medicinsk vetenskap
Titel på projektet: Studier av metabolismen hos njurcancer som utgångspunkt för nya behandlingar och diagnostiska metoder
Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor https://www.gu.se/utbildning-till-att-bli-forskare
Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning
Projekt: Klarcellig njurcancer (CCRCC) uppvisar många särdrag. Ursprunget är nästan alltid biallelisk förlust av VHL-genen. Detta leder till aktivering av cellens hypoxirespons genom transkriptionsfaktorerna HIF1 och HIF2, vilket resulterar i en pseudohypoxisk cellmetabolism. Denna leder till ackumulation av lipider och glukos till cytoplasman och en dramatisk reduktion av mitokondriell respiration. Konsekvensen blir en övervägande glykolytisk metabolism. Tumörerna karaktäriseras även av omfattande angiogenes. Omkring 25% av alla CCRCC fall uppvisar även en varianthistologi där cytoplasman uppvisar reducerad lipidackumulation och förefaller ha återfått förmågan till oxidativ fosforylering. Denna typ kallas eosinofil CCRCC och är associerad med högre malignitetsgrad och sämre prognos. Vi har mångårig erfarenhet av att studera metabolismen hos CCRCC och dess eosinofila variant.
Doktorandprojektet är avsett att ge utrymme för utvidgade studier av metabolismen hos CCRCC med målet att identifera nya behandlingsvägar och diagnostiska metoder. Basen för de biologiska studierna utgörs av bortopererade njurar med cancer som inkommer på is från operationssalen. Förutom biobankning så omhändertar vi både normal och cancervävnad för primärcellsodling. Laboratoriet är lokaliserat till Sahlgrenska Center for Cancer Research. Där finns all önskvärd utrustning för cellodling, proteinanalys och molekylärbiologisk analys. Dessutom finns apparatur för analys av metabola parametrar såsom s.k sea horse instrument för mätning av cellulär respiration. Vi har även etablerat plattformar för spatial analys av metaboliter samt transkriptionell analys av histologiska snitt. Genom systematiska studier av den avvikande metabolismen hos CCRCC så identifierar vi känsliga metabola vägar där inhibition kan resultera i död av cancercellerna. En attraktiv aspekt är även att övriga kroppen sällan använder de hypoxiinducerade metabola vägarna vilket öppnar för selektivitet.
Det är meriterande om sökanden har erfarenhet av forskning inom cancermetabolism, liksom erfarenhet av cellodling av primära celler samt standardmetoder för protein- och molekyläranalys.
Forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden vilket i så fall genererar motsvarande förlängning av utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.
Behörighet
För tillträde till forskarutbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.
Grundläggande behörighet till forskarutbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till forskarutbildning i medicinsk vetenskap har den som:
med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.
Kontaktuppgifter för doktorandplatsen
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Martin Johansson, Professor, Institutionen för biomedicin,
telefon: 073-6213802, e-post: martin.e.johansson@gu.se
Ansökan
För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-08
