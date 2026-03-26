Doktorandplats i arbetsvetenskap inom ett forskningsprojekt
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i arbetsvetenskap
Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor.https://www.gu.se/utbildning-till-att-bli-forskare
Arbetsuppgifter
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap söker en doktorand för arbete inom det befintliga projektet: "Primärvårdens organisatoriska utmaningar och samarbeten vid återgång i arbete".
Forskningsprojektet ingår som en del av Centrum för återgång i arbete - tvärvetenskaplig primärvårdsnära forskning vid Göteborgs universitet (UGot Rework). UGot ReWork är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Göteborgs universitet med finansiering av forskningsrådet FORTE. UGot ReWork samlar forskare från flera vetenskapliga discipliner för att utveckla kunskap om hållbar återgång i arbete med fokus på psykisk ohälsa och långvariga smärttillstånd. Centrumet erbjuder en tvärvetenskaplig, internationell och samverkansinriktad forskningsmiljö för forskare som vill bidra till ett forskningsfält med betydande samhällsrelevans. Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin är värdinstitution för centret.
Projektets syfte är att förstå och stärka primärvårdens organisatoriska förutsättningar för återgång i arbetet. Följande frågor kommer undersökas: Hur samverkar professioner och ledning i primärvården? Hur påverkar organisatoriska strukturer och förutsättningar läkares ansvar, arbete och beslut? Hur kan samverkan mellan primärvården, arbetsgivare och Försäkringskassan förbättras? Doktoranden har delvis möjlighet att utveckla egna frågeställningar inom projektets ramar baserat på det insamlade materialet.
Projektet innehåller kvalitativa och kvantitativa studier . Studierna genomförs i form av fallstudier av vårdcentraler med insamling och analys av intervjuer och dokument. De kvantitativa studierna analyserar registerdata. De första studierna lägger grund för samskapande av organisatoriska interventioner som senare kommer att implementeras och utvärderas. För en fullständig projektbeskrivning eller frågor, kontakta projektledaren Lotta Dellve.
Doktoranden kommer att arbeta tillsammans med handledare och projektmedlemmar som har kompetenser inom dessa områden. Projektet förutsätter mycket goda kunskaper i svenska språket eftersom projektet innefattar insamling, kodning och analys av svenskspråkiga dokument och intervjuer. Även goda språkkunskaper i engelska förutsätts, då delar av resultaten kommer att avrapporteras i engelskspråkiga tidskrifter.
Doktoranden förutsätts även ha ett intresse för tvärvetenskapligt samarbete, då gemensamma seminarier och annat utbyte med doktorander i andra discipliner kopplat till centrumbildningen UGot-REwork är en del av doktorandutbildningen.
Forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom sociologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.
Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden vilket i så fall genererar motsvarande förlängning av utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.
Behörighet
För tillträde till forskarutbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.
Grundläggande behörighet till forskarutbildning på forskarnivå har den som:
• avlagt examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till forskarutbildning i arbetsvetenskap har den som avlagt examen på avancerad nivå i arbetsvetenskap eller på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.
Mer information och ansökan
För mer information om doktorandplatsen, bedömningsgrunder, ansökans utformning och kontaktuppgifter vänligen se Göteborgs universitets rekryteringsportal.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-05-14
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Anna Karin Wiberg anna-karin.wiberg@gu.se 031-786 3156
