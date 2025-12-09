Doktorandplats i antikens kultur och samhällsliv
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för historiska studier utgör en del av den humanistiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Undervisningen sker på samtliga nivåer från grundkurser till forskarutbildning och det samlade utbildningsuppdraget omfattar för närvarande drygt 730 helårsstudieplatser. Forskningen sker såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag.
Institutionen har idag ca 100 anställda forskare, lärare, doktorander och personal i verksamhetsstödet. Institutionen är centralt belägen i Göteborg.
Inom ämnet Antikens kultur och samhällsliv bedrivs undervisning och forskning om de antika kulturerna i medelhavsområdet med tyngdpunkt på de grekiska och romerska kulturområdena. Ämnet utgör ett epokstudium där studiet av perioden omfattar människa och samhälle i varierande antika historiska och arkeologiska kontexter. Studiet av antiken baseras på såväl skriftliga som materiella källor och tolkningar av dessa. Arbetet sker i samverkan med institutionens övriga ämnen. Mer information om institutionen och om ämnet finns på vår hemsida https://www.gu.se/historiska-studier.
Institutionen för historiska studier söker nu en kvalificerad och motiverad person för en doktorandplats i Antikens kultur och samhällsliv.
Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor https://www.gu.se/forskarutbildning.
Arbetsuppgifter
En doktorand bedriver forskning och förväntas utveckla egna idéer samt kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt.
Doktorandanställningens mål är att doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom antikens kultur och samhällsliv samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningen i Antikens kultur och samhällsliv syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller annat kvalificerat yrkesarbete.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. I anställningen kan institutionstjänstgöring, till exempel undervisning, komma att ingå med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-29.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
