Doktorander till forskarskolan Utbildningsvetenskap inom didaktik
2026-03-02
Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker Örebro universitet sex doktorander för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen. Utbildningsstart planeras till den 1 september 2026.
Om forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik
Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet och fokuserar på didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll. Läs mer om UVD här: https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/uvd/
Intresseinriktningar
Vi söker nu sex doktorander inom följande intresseinriktningar:
Undervisning och lärande i matematik i grundskolan åk f-6
Till denna plats söker vi dig som vill undersöka ämnesdidaktiska frågor inom skolämnet matematik i grundskolans tidiga åldrar.
Undervisning och lärande i förskolan
Till denna plats söker vi dig som, med ett didaktiskt perspektiv, vill undersöka förskolans undervisning och lärande. Vi är särskilt intresserade av sökande som antingen vill studera undervisning där naturvetenskap, teknik och matematik integreras, gärna tillsammans med estetiska uttrycksformer (STEM/STEAM), eller sökande som vill undersöka undervisning i STEM-ämnena utan integrering. Vi välkomnar dock också sökande med intresse för undervisning i andra ämnesområden.
Undervisning och lärande i idrott och hälsa i grundskolan åk 7-9 eller gymnasieskolan
Till denna plats söker vi dig som vill undersöka ämnesdidaktiska frågor inom skolämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år eller gymnasieskolan.
Undervisning och lärande i svenska i grundskolan eller gymnasieskolan
Till denna plats söker vi dig som vill undersöka ämnesdidaktiska frågor inom skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan, med en språkdidaktisk och språkvetenskaplig inriktning.
Undervisning och lärande för barn eller elever i behov av särskilt stöd i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan
Till denna plats söker vi dig som med ett didaktiskt perspektiv vill undersöka specialpedagogiska aspekter i förskolans eller skolans undervisning och lärande.
Pedagogiskt ledarskap som en aspekt av undervisning och lärande i skolan
Till denna plats söker vi dig som med ett didaktiskt perspektiv vill undersöka aspekter av lärares ledarskap som en del av skolans undervisning och lärande. Vi är särskilt intresserade av sökande som riktar sig mot grundskolans tidiga åldrar (f-6) men välkomnar också sökande med fokus på äldre elever.
Generellt för alla ovanstående inriktningar uppmuntrar vi projekt som är orienterade mot undersökning av konkret utbildningspraktik.
Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.
Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken (https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/regelhandbok-for-utbildning-pa-forskarniva.pdf)
kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 32 300 kr per månad. Utbildningstiden förläggs över fem år, vilket innebär forskarstudier på 80% och 20% institutionstjänstgöring - oftast undervisning i olika kurser.
Behörighet och urval
Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida, genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• CV
• Personligt brev (ca en sida)
• Kopior av examensbevis och officiellt resultatintyg för erhållna examina (kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen)
• Självständiga arbeten (examensarbeten)
• Övriga relevanta dokument, intyg och diplom som styrker din ansökan
• En beskrivning av forskningsintresse och det tänkta projektets inriktning, inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (5-6 sidor, exklusive referenser).
Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (http://www.kammarkollegiet.se).
Information
Frågor om utbildningen och anställningen ställs till forskarskolans föreståndare Ann Quennerstedt, på mail ann.quennerstedt@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.
Sista ansökningsdag är 2026-04-27. Välkommen med din ansökan!
