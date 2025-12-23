Doktorander Till Forskarskolan För Förändring Av Offentlig Sektor, Fofos
2025-12-23
Vi söker doktorander till Forskarskolan för förändring av offentlig sektor, FOFOS, en nationell forskarskola ledd av Mälardalens universitet där "Center för välfärdsförändring" (https://www.mdu.se/samverkan/samverkansplattformar/center-for-valfardsforandring)
står värd. I FOFOS deltar även KTH, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Luleå Tekniska Universitet, Lund universitet samt ett stort antal så kallade 'behovsägare' (offentliga organisationer med identifierade 'behov' av forskning och utveckling) och 'nätverkspartners' (organisationer med specifik kompetens kring innovation, förändringsarbete, hållbarhetsfrågor osv).
FOFOS är en transdisciplinär och innovativ forskarskola som fungerar som en nationell kunskapsnod för utvecklingen av ny handlingsorienterad kunskap för transformationen av offentlig sektor. FOFOS ingår i SustainGov(https://www.sustaingov.se),
ett av Sveriges fem Impact Innovatrion-program(https://impactinnovation.se/en/),
som är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. SustainGovs mission är att till 2035 ha uppnått en reformerad offentlig sektor som på ett holistiskt sätt främjar och faciliterar hälsa och välbefinnande för alla invånare oberoende av geografi och socioekonomisk status samt säkerställer samhällets hållbarhetsomställning inom planetens gränser.
Som doktorand förväntas du inte bara delta, utan aktivt engagera dig i FOFOS och SustainGovs aktiviteter, exempelvis genom att gå doktorandkurser, delta i gemensamma konferenser, webinarier och så vidare. Din forskning kommer att genomföras i nära samarbete med en eller flera behovsägare, eventuellt även nätverkspartners, och du kommer att bli ombedd att - i takt med att din forskning utvecklas - bidra med kunskap och insikter i förhållande till behovsägarnas behov. Även om du antas i ett specifikt ämne kommer du att ha ett tvärvetenskapligt handledarteam och mot bakgrund av allt detta kommer du att vara med i formandet av en ny typ av forskarutbildning.
Vi söker doktorander inom följande ämnen:
• 2025/3493 Doktorand i industriell ekonomi och organisation
Kontaktperson: Huvudhandledare Maira Babri, maira.babri@mdu.se
Läs mer och ansök: https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/job?site=10&lang=SE&validator=40fe6cafe4754ba3d2dc78a02328e1fb&job_id=p3571
• 2025/3553 Doktorand i energi- och miljöteknik
Kontaktperson: Huvudhandledare Lena Johansson Westholm, lena.johansson.westholm@mdu.se
Läs mer och ansök: https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/job?site=10&lang=SE&validator=40fe6cafe4754ba3d2dc78a02328e1fb&job_id=p3570
• 2025/3554 Doktorand i medicin- och hälsoteknik
Kontaktperson: Huvudhandledare Maria Lindén, maria.linden@mdu.se
Läs mer och ansök: https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/job?site=10&lang=SE&validator=40fe6cafe4754ba3d2dc78a02328e1fb&job_id=p3573
• 2025/3557 Doktorand i socialt arbete
Kontaktperson: Huvudhandledare Martin Karlsson, martin.karlsson@mdu.se
Läs mer och ansök: https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/job?site=10&lang=SE&validator=40fe6cafe4754ba3d2dc78a02328e1fb&job_id=p3575
