Doktorander inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik
2026-01-15
Vi söker nu två doktorander i naturvetenskapernas och teknikens didaktik med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Föreliggande doktorandanställningar kommer att ha fokus på jämställd, evidensbaserad naturvetenskaps- och teknikutbildning (STEM) samt digitala lärmiljöer inom STEM-området.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid. Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet har den som har
• Lärarexamen, varav kurser motsvarande 30 högskolepoäng i ett för det naturvetenskaps- och eller det teknikdidaktiska forskningsfältet relevant ämne inklusive ett examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå.
• Minst 90 högskolepoäng i ett för det naturvetenskaps- och eller teknikdidaktiska forskningsfältet relevant ämne inklusive ett examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå.
Vidare bör den sökande ha god språkfärdighet i engelska i tal och skrift.
De sökande kommer att bedömas utifrån förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, i första hand såsom detta visats i inlämnade underlag. Vid urvalet beaktas studieresultat som visar kreativitet, förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys samt god skrivförmåga. De mest meriterade sökandena kommer att genomföra skrivprov på svenska och engelska och kallas till intervju.
En avsiktsförklaring om max tre A4-sidor ska bifogas ansökan. Avsiktsförklaringen ska innehålla en reflektion över de frågor som den sökande anser intressanta och relevanta att forska om.
Din arbetsplats
Anställningen är placerad vid avdelningen för Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN) på IBL, Campus Norrköping. Läs mer på https://liu.se/organisation/liu/ibl.
LEN bedriver utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig främst mot utbildningsinstitutioner för yngre barn. LEN bedriver även undervisning mot högstadiet och gymnasiet, samt digitala science center. De forskningsmiljöer som projektet kan knytas till heter Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD) och Visuellt lärande och kommunikation (VLK). Läs mer om forskningen vid TekNaD på https://liu.se/forskning/teknik-naturvetenskap-och-didaktik-teknad,
och VLK på https://liu.se/forskning/visuellt-larande-och-kommunikation.
Forskarutbildningen i teknikens och naturvetenskapernas didaktik ingår i forskarskolan FontD (Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik) vid Linköpings universitet, https://liu.se/forskning/fontd.
Som doktorand kommer du alltså att ingå i ett bredare ämnesdidaktiskt forskningssammanhang, och läsa vissa kurser tillsammans med doktorander vid andra lärosäten inom FontD.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde 1 september 2026.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2 mars 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
