Doktorander i matematik med inriktning matematikens didaktik
Karlstads universitet / Högskolejobb / Karlstad Visa alla högskolejobb i Karlstad
2026-01-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads universitet i Karlstad
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-01-15Beskrivning
Fakulteten för hälsa natur och teknik utlyser två platser inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i matematik med inriktning matematikens didaktik vid institutionen för matematik och datavetenskap.
Forskarutbildningen bedrivs inom ramen för forskarskolan REMATH II (Researching Practice-Based Mathematics Teacher Education) som finansieras av Vetenskapsrådet och ges i samarbete mellan Stockholms universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet och Mälardalens universitet. Forskarskolans målsättning är att synliggöra hur matematiklärares arbete och praktik, på alla nivåer av skolsystemet, kan göras tillgängligt för lärarstudenters lärande. Forskarskolans centrala fråga är vad som krävs för att matematiklärarstudenter ska tillägna sig den yrkeskunskap och de förmågor som behövs för en välgrundad och likvärdig undervisning.
Forskarskolans fokus är praktikbaserad matematiklärarutbildning. Det omfattar att undersöka hur lärares arbete görs till ett lärandeobjekt för lärarutbildning, och hur lärarutbildningen kan utformas för att bidra till en forskningsbaserad matematiklärarutbildning. I forskarskolan välkomnas till exempel projekt som kartlägger nuvarande undervisning och lärandemöjligheter på matematiklärarutbildningarna, nationellt eller internationellt jämförande projekt. Systematiska studier av hur det matematiska innehållet utifrån ett didaktiskt perspektiv samspelar med dess kulturella, historiska och filosofiska dimensioner i matematiklärarutbildningen välkomnas också, likaså projekt som avser utveckla dagens matematiklärarutbildning grundat på forskning. Se även REMATHs hemsida för ytterligare exempel på vilken typ av projekt som kan inrymmas inom forskarskolan.
Inom REMATH II utlyses totalt nio doktorandplatser, varav tre placeras vid Stockholms universitet; två vid Karlstads universitet; två vid Linköpings universitet; och två vid Mälardalens universitet. För att kunna bli anställd vid ett universitet måste man ha skickat in en ansökan till just det universitetet.
Den här annonsen avser två doktorandplatser vid Karlstads universitet.Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 högskolepoäng (hp) vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Du ges möjlighet att, tillsammans med andra, fördjupa dig i dina intresseområden. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp ditt arbete, vilket bland annat kräver engagemang, driv samt förmåga att strukturera arbetet, för att framgångsrikt slutföra en avhandling.
För att bidra till en god arbetsmiljö och stödja både verksamhetens och din egen utveckling som forskare, är du närvarande och deltar aktivt i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet och antagning
För att kunna bli antagen till forskarutbildningen krävs att du uppfyller både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i matematik med inriktning matematikens didaktik har den som avlagt examen på avancerad nivå, där det ingår kurser inom matematik och matematikens didaktik som motsvarar minst 90 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng examensarbete (självständigt arbete) på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningen, eller den som har lärarexamen, eller motsvarande enligt äldre studieordning, med inriktning mot matematik.
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i matematik med inriktning matematikens didaktik har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycke. Den som inte har 90 hp i matematik men på annat sätt har förvärvat motsvarande förkunskaper, kan därmed motsvarandeprövas.
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs dessutom att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.
För bedömningsgrunder, villkor, ansökan och övrig information, se fullständig annons via länken.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
Månadslön, lokalt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REK2025/227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120) Arbetsplats
Institutionen för matematik och datavetenskap Kontakt
Jorryt van Bommel jorryt.vanbommel@kau.se +46547002315 Jobbnummer
9685097