Doktorander I Historia Om Ais Miljöpåverkan Inom Wasp-Hs Forskarskola
2025-10-02
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, rekryterar en doktorand inom "miljöpåverkan av AI" inom forskarskolan https://wasp-hs.
org/graduate-school/.
Projekt: AI:s planetära framtider: Klimat och miljö i Silicon Valleys AI-paradigm
Detta projekt analyserar klimat- och miljöaspekterna av Silicon Valley-baserade AI-system för allmäna ändamål utvecklade av Big Tech-företag, med särskilt fokus på att undersöka hur företagens agerande relaterar till miljöpåverkan. Forskningen kommer att undersöka historiskt hur föreställningar om mänsklig miljöpåverkan förändras med en ökad AI-implementering i samhället.
Handledning: Adam Wickberg föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Doktoranden kommer att vara affilierad med WASP-HS forskarskola. Wallenberg AI, Autnomous Systems and Software Program - Humanity and Society (WASP-HS) är ett nationellt forskningsprogram i Sverige. WASP-HS vision är att främja ny tvärvetenskaplig kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om AI och autonoma system och deras påverkan på mänsklig och social utveckling.
Vi erbjuder
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i historiska ämnen eller andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap
- visa förmåga att författa en längre vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet, motsvarande en magister eller masteruppsats
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- visa förståelse för de sociala komplexiteter och maktstrukturer som formar teknik
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Fackliga representanter
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
