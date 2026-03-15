Doktorander i de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Institutionen för ämnesdidaktik tillhör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.
Vi bedriver utbildning och forskning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, samt inom matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik och språkdidaktik.
Inom ämnesdidaktiken studeras undervisningens, lärandets och utbildningens innehåll, villkor, processer och resultat i relation till ett specifikt kunskapsområde. Ämnesdidaktik med inriktning mot humanistiska ämnen (exempelvis skolämnen som historia, filosofi och religionskunskap), liksom mot samhällsvetenskapliga ämnen (exempelvis skolämnen som geografi, samhällskunskap, psykologi och företagsekonomi), omfattar forskning om hur lärande, undervisning och kunskapsbildning tar form. Denna forskning bedrivs både inom skolans och högskolans undervisning och i andra formella och informella sammanhang där lärande och undervisning sker.
Mer information om oss finns på: Institutionen för ämnesdidaktik.
Projektbeskrivning
Två doktorander antas. Vi välkomnar ansökningar inom institutionens forskningsområden i ämnesdidaktik med inriktning mot de humanistiska respektive samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik enligt ovan, men välkomnar särskilt ansökningar med inriktning mot de yngre skolåren (F-6). För mer information, kontakta gärna ämnesansvarig för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: professor Jenny Berglund, jenny.berglund@su.se
Avhandlingsarbetet kommer att bedrivas inom ramen för detta projekt
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet beskrivs i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet ämnesdidaktik med inriktning mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i ämnesdidaktik med inriktning mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena har den som fullgjort kursfordringar på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng inom den ämnesinriktning som utbildningen avser. Utöver detta krävs minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i ämnesdidaktik eller liknande relevant huvudområde, varav minst 15 hp utgörs av examensarbete eller att den sökande har en lärarexamen med relevant inriktning, inklusive ett examensarbete på avancerad nivå. För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar svenska, norska, danska eller engelska.
Urval
Grunden för urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven till utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Vid urvalet tillämpas följande fakultetsgemensamma bedömningsgrunder (urvalskriterier):
Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
Tidigare vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten; det vill säga i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga arbetena, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet.
Inlämnad forskningsplan. I samband med ansökan ska sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde i form av en forskningsplan omfattande högst fem sidor. Redogörelsen ska innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Se denna instruktion för vad forskningsplanen ska innehålla. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid). Vid eventuell intervju förväntas den sökande kunna beskriva och utveckla sin ansökan.
Tillgänglig handledarkompetens.
Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån exempelvis referenser, intyg eller intervjuer.
Förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Arbetsprover utförs i anslutning till intervjuer för att visa på förmågor relevanta för forskarutbildningen.
Lokal antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Institutionen för ämnesdidaktik.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.
Om anställningen
Startdatum: 1 september 2026.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av prefekten, Anna Chryssafis, tfn 08-12 07 67 87, anna.chryssafis@su.se
, eller studierektorn för utbildning på forskarnivå, Johan Sandahl, tfn 08-16 15 48, johan.sandahl@su.se
. Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
