Doktorand till Institutionen för elektro- och informationsteknik
2025-12-17
Doktorand i elektroteknik till Institutionen för elektro- och informationsteknik
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten är vid Institutionen för elektro- och informationsteknik och Avdelningen för kommunikationsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, Lunds universitet.
Avdelningen har 13 seniora forskare och ett 20-tal doktorander och arbetar med trådlös kommunikation i vid bemärkelse. Detta inkluderar kommunikationsteori, kanalmätningar/modellering, implementering av avancerade testbäddar samt styrning och estimering över och av trådlösa nätverk.
Vi söker nu en ny kollega i form av en doktorand i elektroteknik med inriktning integrerad kommunikation och styrning.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Ämnes- och projektbeskrivning
Forskningsområdet för denna tjänst är integrerad kommunikation och styrning. Projektet omfattar teori och algoritmer för målorienterad, semantikmedveten kommunikation som möjliggör effektivt, intelligent och adaptivt informationsutbyte i autonoma system. Den specifika inriktningen för denna tjänst i projektet kommer att vara att vidareutveckla befintlig teori och algoritmer för tillämpningar inom multiagentsystem såsom multipla kommunicerande fordon och multihop-kommunikation.
Projektet är ett samarbete med Linköpings universitet, vilket inkluderar möjlighet till forskningsbesök.
Projektet finansieras av ELLIIT, en strategisk forskningsmiljö som finansieras av den svenska regeringen sedan 2010, som en del av dess initiativ för att stödja stark forskning inom informationsteknik och mobil kommunikation. ELLIIT utgör en plattform för både grundforskning och tillämpad forskning.
Mer information om projektet (elliit.se/project).
Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).
Din forskning fokuserar på hur nya prestandamått och algoritmer kan användas och anpassas för att förbättra effektiviteten i målorienterad kommunikation inom komplexa tillämpningar som involverar multiagentsystem. Ditt arbete förväntas bidra till en mer heltäckande teori om semantisk information och målorienterad kommunikation. Exempel på tillämpningar är system som involverar många fordon samt statisk och dynamisk multihopp-trådlös kommunikation. I dessa sammanhang kommer du att arbeta med integrerad kommunikation och styrning, där du
använder och vidareutvecklar tidigare framtagna prestationsmått och metriker såsom Age of Information (AoI) och dess senare varianter. Du kommer modellera och arbeta med trådlös kommunikation både på det fysiska lagret och nätverkslagret.
Forskningen omfattar matematisk modellering, styrning/reglering, optimering, förstärkningsinlärning och estimering. Du kommer framför allt att arbeta med modellering, teoriutveckling, implementering av algoritmer och simuleringar, men mot projektets senare del kan arbetet även inkludera fysiska experiment.
