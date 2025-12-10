Doktorand till Institutionen för elektro- och informationsteknik
2025-12-10
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Doktorand i elektroteknik till Institutionen för elektro- och informationsteknik
Beskrivning av verksamheten
Avdelningen för säkerhets- och nätverkssystem vid Institutionen för elektro- och informationsteknik arbetar brett med forskning inom kryptografi, datasäkerhet, trådlösa- och fasta nätverk.
Säkerhetsgruppen har omkring 20 medlemmar. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är kryptografi, integritet och systemsäkerhet för uppkopplade system. Avdelningen driver flera forskningsprojekt genom olika stora samarbetsplattformar och arrangerar omfattande workshops och seminarie-serier, vilket gör forskningen vid avdelningen synlig för en större publik. Tvärvetenskapliga projekt formas genom våra forskningssamarbetsplattformar samt nationella och internationella forskningsnätverk, vilket bidrar till en dynamisk forskningsmiljö.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Genom ELLIIT erbjuder vi nu en ny doktorandanställning inom området kryptologi.
ELLIIT är en strategisk forskningsmiljö som finansieras av den svenska regeringen sedan 2010, som en del av dess initiativ för att stödja stark forskning inom informationsteknik och mobil kommunikation. ELLIIT har fyra partners: Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola.
ELLIIT utgör en plattform för både grundforskning och tillämpad forskning, och för korsbefruktning mellan discipliner och mellan akademiska forskare och branschexperter.
Mer om ELLIIT (elliit.se).
Projektet inkluderar en undersökning av forskningsämnet sidokanalanalys, särskilt i samband med användning av AI-verktyg för att stödja säkerhetsanalys.
Du kommer att forska om sidokanalanalys av kryptografiska implementeringar och beakta alla eventuella relevanta (sidokanal-)attacker. Arbetet kan omfatta både utveckling av attacker, metoder för att skydda implementeringar och deras gemensamma säkerhetsutvärderingar.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom kryptologi.
Medverkan i forskningsprojekt.
Gå doktorandkurser.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).
Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik Kontakt
Thomas Johansson, Professor thomas.johansson@eit.lth.se 046-2223182 Jobbnummer
