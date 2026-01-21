Doktorand med inriktning veterinär farmakologi och antimikrobiell terapi
2026-01-21
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.
Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/
Optimerad dosering av antibiotika - för god behandlingseffekt och minskad antibiotikaresistens
Veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning mot veterinär farmakologi och antimikrobiell terapi
Innehållsbeskrivning:
Bakteriella infektioner orsakar lidande för djur och minskad produktion och ekonomiska förluster för näringen. Effektiv antibiotikabehandling är därför nödvändig ur både djurvälfärds- och produktionsperspektiv. Samtidigt är utveckling av antibiotikaresistens ett stort hot mot human- och djurhälsa. Ett centralt verktyg för att motverka resistensutveckling är en välgrundad och optimerad dosering av antibiotika, baserad på farmakokinetiska och farmakodynamiska (PK/PD) principer. De kunskaper doktoranden erhåller inom PK/PD är användbara för att optimera doseringen av antibiotika oavsett djurslag, samt för studier av även andra läkemedel än antibiotika.
Detta doktorandprojekt syftar till att optimera doseringsregimer för tylosin och penicillin vid behandling av gris, med målet att uppnå klinisk effekt och minimera risken för resistensutveckling.
Vi söker en motiverad doktorand i veterinärmedicinsk vetenskap. Projektet omfattar experimentella och modellbaserade studier där farmakokinetik och farmakodynamik integreras för att identifiera optimala doseringsstrategier. Arbetet innefattar bland annat:
• Farmakokinetiska studier av antibiotika hos gris in vivo.
• Analys av läkemedelskoncentrationer i plasma
• Bestämning av plasma-proteinbindning
• Studier av antibakteriell effekt (MIC-bestämning och time-kill-studier) mot kliniskt relevanta bakterier in vitro
• PK/PD-modellering och simulering
• Samverkan med myndigheter, akademi och grisnäringen
Projektet bedrivs i nära samarbete mellan SLU, SVA och aktörer inom grisnäringen. Doktoranden kommer att handledas av ett erfaret och tvärvetenskapligt handledarteam och ges möjlighet till internationellt forskningsutbyte inom modellering och simulering.
Doktorandutbildningen omfattar planering och genomförande av forskningsstudier, datainsamling och analys, vetenskaplig publicering i internationella tidskrifter samt muntlig och skriftlig presentation av forskningsresultat, inklusive populärvetenskaplig kommunikation

Kvalifikationer

• Veterinärexamen (behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige vid tiden för anställningens början)
• Veterinärexamen (behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige vid tiden för anställningens början)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Detaljerad information om kraven för engelska språket finns på (https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/)
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av veterinär farmakologi, infektionssjukdomar eller antibiotikaanvändning
• Erfarenhet av laboratoriearbete, t.ex. bakteriologi
• Erfarenhet av statistisk analys eller PK/PD-modellering
• Erfarenhet av forskningsmetodik och/eller vetenskaplig publikation
• Erfarenhet av grismedicin
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom noggrannhet, självständighet, god samarbetsförmåga och intresse för forskningsfrågor med tydlig samhällsrelevans.
Placering:
Uppsala
Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning.
Omfattning:
100 %Tillträde
Snarast, enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2026-02-20.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida:https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Universitetslektor
Carl Ekstrand carl.ekstrand@slu.se 018-673171 Jobbnummer
