Doktorand med inriktning inom Neurovetenskap
2026-01-15
Beskrivning av arbetsplatsen
Doktorandprojektet kommer att utföras inom neurovetenskap.
Inom forskargruppen "Translationell Neurologi" (PI Adjungerad professor Gesine Paul-Visse) strävar vi efter att bedriva excellent forskning på internationell nivå men värnar också om att upprätthålla en god arbetsmiljö som präglas av respekt och hänsyn och där vi strävar efter att alla ska känna sig delaktiga, stimulerade och stöttade.
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund ledigkungör nu en forskarutbildningsplats och anställning som doktorand inom forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap - Neurovetenskap i doktorandprojektet vid namn "Biomarkörer vid progression av hjärntumör". Forskningen kombinerar avancerade molekylära analyser med experimentella modeller och patientnära material. Verksamheten är placerad vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, och bedrivs i en internationell och tvärvetenskaplig miljö.
Vi erbjuder
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva egen forskarutbildning och arbetsuppgifterna utförs i doktorandprojektet "Biomarkers of Brain Tumour Progression". I projektet ingår att planera, genomföra och analysera experimentella studier samt att dokumentera och kommunicera forskningsresultat. Doktoranden kommer att erhålla praktisk och teoretisk utbildning inom bland annat: aseptisk cellodling, lentiviral transduktion, 3D cellkultur, affinitetskromatografi, immunoblotting, immunhistokemi, flödescytometri (FACS), experimentella glioblastommodeller, arbete med försöksdjur, masspektrometri och bioinformatiska analysmetoder.
Doktoranden förväntas delta aktivt i institutionens seminarieverksamhet, journal clubs samt presentera forskningsresultat vid nationella och internationella konferenser. Arbetsuppgifterna omfattar även statistisk analys, tolkning av data samt författande av vetenskapliga originalartiklar.
Projektet fokuserar på glioblastom (GBM), den vanligaste och mest aggressiva primära hjärntumören hos vuxna. Tumörens invasiva egenskaper är kopplade till vaskulär ko-option, avvikande kärlbildning och en starkt immunosuppressiv tumörmikromiljö, vilket möjliggör spridning av tumörceller längs kärlstrukturer. Detta medför att kvarvarande tumörceller ofta undgår kirurgisk resektion och bidrar till tumörrecidiv. Forskargruppen har nyligen med enkelcellssekvensering identifierat regionspecifika transkriptomiska förändringar i vaskulära cellers signalering (Buizza et al., 2025). Dessa resultat utgör grunden för det aktuella doktorandprojektet. Syftet med doktorandprojektet är att, baserat på identifierade transkriptomiska förändringar i vaskulära celler, formulera och testa hypoteser kring cellulära interaktioner som driver glioblastomprogression. Dessa interaktioner kommer att studeras på sekretomnivå med hjälp av avancerade in vitro-modeller, inklusive organoidbaserade system, i kombination med djurmodeller samt analyser av humana patientprover.
Anställningen är på heltid under 48 månader. Föreslaget tillträdesdatum är 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-15
För anställningen krävs:
Minst 240 hp varav 60 hp har avlagts i studier på avancerad nivå
Kandidatexamen inom medicin, biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande relevant område
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
Meriterande är:
Erfarenhet av cellodling och molekylärbiologiska metoder
Erfarenhet av 3D-cellkultur, immunhistokemi, western blot, flödescytometri, masspektrometri eller bioinformatik
Erfarenhet av arbete med försöksdjur
Dokumenterat intresse för neurovaskulär biologi, neuroonkologi och/eller bioinformatik
Masterexamen inom medicin, biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande relevant område
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV och examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa. Minst två referenser med fullständiga kontaktuppgifter.
