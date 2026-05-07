Doktorand (licentiat) inom AI för mobilitets och utsläppsprognos
2026-05-07
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap
Detta projekt utvecklar nästa generations mobilitets- och emissionsprognoser genom att integrera djupinlärningsmodeller och förklarbar AI med ett brett spektrum av storskaliga datakällor såsom trafiksensorer, sociala medier, gatunivåbilder och beteendeundersökningar. Metoder som sentimentsanalys, temporala klusteranalyser och ämnesbaserad engagemangsanalys med hjälp av NLP och stora språkmodeller fångar föränderliga beteendetrender och offentlig diskurs, och kopplar samman kvantitativa prognoser med kvalitativa insikter.
Prognosramverket stärks genom systematiska stresstester som utvärderar effekterna av nya policyer och infrastrukturella åtgärder. Scenarieexperiment analyserar hur åtgärder som införandet av mobilitetshubbar, utbyggnad av lånecykelsystem, omgestaltning av cykelinfrastruktur och implementering av prissättningsstrategier påverkar resbeteenden, utsläpp och systemets övergripande prestanda. Angreppssättet tillämpas i små och medelstora städer där beslutsfattare behöver tydliga och handlingsbara underlag för att stödja investeringsbeslut och policyutveckling.
En central del av projektet är förmågan att kommunicera och översätta analytiska resultat till lokala sammanhang, så att insikterna blir tillgängliga, relevanta och anpassade till lokala behov. Som en del av ett större forskningsinitiativ bidrar projektet med ett robust, beteendeinformerat och policykänsligt prognosramverk som stödjer välgrundat beslutsfattande och långsiktig mobilitetsplanering.
Handledning: Fariya Sharmeen föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt,
analysera och arbeta med komplexa frågor.
en relevant examen, exempelvis inom transportvetenskap eller datavetenskap,
ett starkt engagemang för att lösa planerings- och transportutmaningar.
dokumenterade programmeringskunskaper för att utveckla databaserade simuleringsmodeller och AI-system.
förmåga att hantera och analysera stora datamängder och
gott kritiskt tänkande
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Licentiatexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Som doktorand får du del av KTH:s anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Fackliga representanter
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska ha följande innehåll
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Publiceringsdatum2026-05-07Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 STOCKHOLM
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Fariya Sharmeen sharmeen@kth.se
