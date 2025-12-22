Doktorand inom veterinärmedicinsk vetenskap
2025-12-22
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper har uppdrag att bedriva högkvalitativ akademisk forskning, forskarutbildning och undervisning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnesområden spänner vår verksamhet över alla husdjur.
Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete
Förbättrad diagnos och monitorering av insulindysreglering - hästspecifika analysmetoder för insulin och C-peptid
Forskarutbildningsämne
Veterinärmedicinsk vetenskap
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en engagerad och motiverad doktorand som vill arbeta inom vårt nya projekt "Förbättrad diagnos och monitorering av insulindysreglering - hästspecifika analysmetoder för insulin och C-peptid", som delvis är finansierat av Stiftelsen Hästforskning. Projektet handlar om att ta fram och utvärdera nya analysmetoder för diagnostisering och monitorering av ekvint metabolt syndrom och dyslipidemi. Projektet bedrivs vid Klinisk kemi, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala och sker i samarbete med Norges miljö- og biovetenskapelige universitet (NMBU), Ås, Norge samt företagen NABAS, Ås Norge och Capitainer, Solna, Sverige. Tjänsten innefattar att bedriva forskarutbildning och att under handledning samla in data via provtagning av hästar, utföra metodvalideringar samt analysera, bearbeta och presentera resultat inom projektet.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Behörighet:
Den sökande ska
• ha veterinärexamen och svensk veterinärlegitimation
• ha B-körkort
• kunna uttrycka sig väl både i tal och skrift på svenska och engelska.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen beaktas
• motivation och intresse för forskningsprojektet och för den egna kompetensutvecklingen inom ämnet
• personens förmåga att driva och slutföra projektet
• samarbetsförmåga och förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp
• erfarenhet av tidigare kliniskt arbete med häst
• erfarenhet av laborativt arbete inom ämnet veterinärmedicinsk klinisk kemi
• erfarenhet av undervisning på högskolenivå
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna. Stor vikt kommer därför att fästas vid personliga egenskaper.
Placering:
Uppsala
Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning) Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2026-02-01.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida:https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
