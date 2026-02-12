Doktorand inom teknologisk framsyn och prognostisering av digitala skills
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management
2026-02-12
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Industriell ekonomi och organisation
Vi söker en doktorand till Industriell ekonomi och organisation (INDEK), KTH, med fokus på teknologisk framsyn (technology foresight) och prognostisering av framtida kompetensbehov i industribolag som genomgår avancerad digitalisering, särskilt kopplat till AI, automation och robotisering.
Doktorandprojektet syftar till att utveckla och tillämpa kvantitativa och hybrida prognosmetoder för att analysera hur arbetsuppgifter, roller och kompetenskrav förändras i miljöer där arbete i ökande grad hybridiseras mellan människa, AI-system och automatiserade teknologier (AI-augmented work). En central del av projektet är metodutveckling, där statistiska, maskininlärningsbaserade och dataintensiva metoder kombineras med kvalitativa och deltagarbaserade framsynsmetoder såsom scenarioplanering och expertelicitiering. Området är under snabb utveckling och rollen är en nyckelroll för att bidra till dess utveckling.
Arbetet bedrivs i nära samverkan med industripartners inom projekt finansierade av Vinnovas program för avancerad digitalisering, vilket innebär omfattande industrikontakter och tillgång till empiriska data från verkliga industriella sammanhang. Samarbete med internationellt framstående akademiska milljöer ingår också.
Doktoranden ingår i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid INDEK med koppling till management, systemtänkande, digital transformation och arbetslivsforskning.
Handledning: Docent Mattias Wiggberg föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Sökande ska ha
dokumenterade kunskaper i kvantitativa metoder, exempelvis statistik, ekonometri, dataanalys, maskininlärning och prognostisering. Erfarenhet av empiriskt forskningsarbete är ett krav.
godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnet industriell ekonomi och organisation (eller motsvarande) eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella forskningsinriktningen. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat motsvarande kunskap.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
erfarenhet av prognosmodeller, hybrid forecasting, bibliometrisk analys, scenariometodik, AI-relaterade tillämpningar samt samverkan med industri eller offentlig sektor.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Som doktorand får du del av KTH:s anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Forskningsutkast på ett första projekt inom området, innehållande forskningsfrågor, relevant underfält, metodval och analysramverk. (Max 3 sidor)
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenPubliceringsdatum2026-02-12Övrig information
