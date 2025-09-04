Doktorand inom signalbehandling för trådlös 6G kommunikation
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik
Trådlös kommunikationsteknologi har utvecklats i fem generationer, men kravet på högre effektivitet, tillgänglighet och tillförlitlighet tar aldrig slut.
Det fysiska lagret av 5G- och 6G-nät kretsar kring MIMO-tekniken med många antenner. 5G använder 64 antenner i varje basstation och 4 antenner i mobiler, vilket kan öka med 5-10 gånger i 6G. Dessa antenner kan användas för lobformning, rumslig multiplexing och integrerad kommunikation och avkänning (ISAC).
I detta doktorandprojekt kommer du att bidra till banbrytande forskning inom 6G MIMO-teknik och utveckla ny kommunikationsteori och signalbehandlingsalgoritmer. Målet är att utveckla teori, algoritmer och nätverksarkitekturkoncept för att leverera full täckning för nätverkstjänster över hela världen. En hypotes är att lösningen kommer att bygga på nästa generations cellfria MIMO-teknik, som förenar markbaserade distribuerade basstationer och satelliter i låg omloppsbana. Metoder från MIMO-kommunikationsteori, arraysignalbehandling, optimering och maskininlärning kommer sannolikt att spela en viktig roll. Forskningen kommer huvudsakligen att vara teoretisk, men KTH har testbäddar för potentiella experiment. Vi söker dock inte mikrovågsingenjörer eftersom inga antenner eller hårdvara kommer att byggas.
Forskning kommer att utföras inom ramen för 6G DICE-projektet, där vi kommer att undersöka gemensam hantering av moln-, bearbetnings- och radioresurser i markbaserade och satellitbaserade kommunikationsnätverk, med fokus på flexibel orkestrering av databehandling och kommunikation för att möta de stränga prestanda- och hållbarhetskraven från framtida AI-drivna applikationer.
Du kommer att gå med i den världsledande forskargruppen professor Emil Björnson (IEEE Fellow, Clarivate Highly Cited Researcher) och arbeta vid avdelningen för kommunikationssystem vid EECS-skolan. Forskningen finansieras av forskningsmiljöbidraget DICE-6G från Vetenskapsrådet.
Handledning: Emil Björnson med bihandledning av antingen Cicek Cavdar, Vitaly Petrov eller Gabor Fodor.
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt,
analysera och arbeta med komplexa frågor samt
att kunna kommunicera väl på engelska, då det krävs för det dagliga arbetet.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska innehålla:
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor) Du måste ange ifall du är mest intresserad av mobilnät eller satellitkommunikation.
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter (1-3 utvalda) För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. Publiceringsdatum2025-09-04Övrig information
