Doktorand inom Samverkan för effektivt och hållbart infrastrukturbyggande
Kungliga Tekniska Högskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fastigheter och byggande alt Företagsekonomi
De närmaste åren planeras stora investeringar i infrastruktur för energiförsörjning, försvar, transport och vattenförsörjning.
Att svara på dessa samhällsbehov på kort tid, med begränsade resurser, och på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt ställer stora krav på både beställare och entreprenörer.
KTH startar nu ett forskningsprojekt i samarbete med det statliga affärsverket Svenska kraftnät, som står inför stora utmaningar med att på kort tid förstärka och bygga ut det svenska stamnätet för luftledningar. Detta innebär också att kapaciteten på leverantörsmarknaden behöver ökas. För att realisera målen kommer Svenska kraftnät att använda sig av samverkansbaserade upphandlingsstrategier, både för enskilda projekt och för större paket av projekt. Samverkansmodeller gör det möjligt att involvera fler aktörer tidigt för att gemensamt hitta resurseffektiva lösningar. Att driva stora samverkanskontrakt med integrerade processer är dock komplext och nytt för många organisationer och individer. Svenska kraftnät ser därför ett behov av att driva ett systematiskt lärande för att utveckla arbetsformerna tillsammans med sina leverantörer. Detta forskningsprojekt finansieras av Svenska kraftnät och ska ta fram forskningsbaserad kunskap för att utveckla deras verksamhet, men också bidra till att förstärka beställarkompetensen inom den svenska samhällsbyggnadssektorn i stort.
Vi söker nu en doktorand som ska följa och medverka i implementeringen av de nya upphandlingsstrategierna. Projektet kommer huvudsakligen att använda ett kvalitativt angreppssätt och baseras till stor del på intervjuer, observationer av möten och dokumentanalys. Du kommer att arbeta nära Svenska kraftnäts beställarorganisation och dina handledare. Som doktorand blir du en del av en liten men internationellt ledande forskargrupp med lång erfarenhet av att driva utveckling i samverkan med branschen. Du kommer även att ingå i ett nätverk av doktorander och seniora forskare vid andra lärosäten i Sverige och internationellt.
Handledning: Anna Kadefors föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
du kan ha examen från teknisk högskola (t ex inom Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi, Arkitektur), samhällsvetenskap (t ex Företagsekonomi eller Offentlig förvaltning) eller beteendevetenskap med fokus på organisationsutveckling.
för denna tjänst krävs goda kunskaper i svenska (alt. norska eller danska), i både tal och skrift då detta är nödvändigt för datainsamlingen och i det dagliga arbetet.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
vi ser gärna att du är nyfiken, kreativ, receptiv, samhällsintresserad och noggrann.
det är också viktigt att du har lätt att uttrycka dig i skrift.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Som doktorand får du del av KTH:s anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
CV med summering av utbildningar samt relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)Publiceringsdatum2026-03-12Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2026-0708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH Kontakt
Anna Kadefors, kadefors@kth.se +46708550674 Jobbnummer
9792046