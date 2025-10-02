Doktorand inom Organ-on-Chip Mikrofluidisk Teknikutveckling
Kungliga Tekniska Högskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: : Elektro- och systemteknik
Detta projekt är en del av det mycket tvärvetenskapliga Winkler Lab (läs mer på https://lab.
winkler.site/) vid avdelningen för mikro- och nanosystem vid KTH. Ett fokusområde för vårt Lab är så kallade Organs-on-Chips, mikrofluidiska cellodlingssystem som strävar efter att bättre återskapa människans fysiologiska funktion in vitro - för att öka vår vetenskapliga förståelse och främja reell påverkan inom medicinsk och terapeutisk utveckling.
Som en del av det femåriga ERC-finansierade projektet CHIPzophrenia vill vi nu omkonceptualisera kritiska mikrofluidiska kopplingar och introducera nya koncept för feedbackkontroll i dessa Organs-on-Chips, där vi tror att nuvarande brister hindrar dessa system från att nå sin fulla potential.
Du kommer specifikt att arbeta med att utveckla ny mikrofluidisk chip-design, -tillverkning och -systemintegration, tillsammans med nödvändiga tester, karakterisering och tillämpning, för att lösa tekniska utmaningar och förverkliga denna vision. Utöver sin bredare betydelse erbjuder projektet utmärkta möjligheter till inflytelserika publikationer och för att generera ny IP. Under arbetets gång kommer du inte bara att lära dig om den senaste tekniken inom mikrofabrikation, utan också om relevant elektrokemi och biologi genom att arbeta tillsammans med dina tvärvetenskapliga kollegor, samt - i slutändan - lära dig viktiga överförbara färdigheter inom god forskningspraxis och kommunikation.
Handledning: Assoc.Prof. Thomas E. Winkler föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
- Möjligheten att https://www.kth.se/en/studies/phd.
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932
och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
Meriterande
Tidigare praktisk erfarenhet av mikrofluidik, mikrofabrikation (inklusive 3D-utskrift och fotolitografi), elektronik, och/eller programmering.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till https://www.dr.kth.se/.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/entry-requirements-for-doctoral-studies-1.520175.
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190.
- Personligt brev (max 1 sida) om varför du är intresserad av denna specifika tjänst och varför du är rätt person att fylla den
- CV inklusive kontaktuppgifter till minst 2 referenserPubliceringsdatum2025-10-02Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2950". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH Kontakt
Thomas E Winkler winklert@kth.se Jobbnummer
9536355