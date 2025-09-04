Doktorand inom Multidimensionell magnetisk resonanselastografi
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: TH Teknik och hälsa
Magnetisk resonanselastografi (MRE) är en teknik för magnetisk resonanstomografi (MRT) där vävnaders mekaniska egenskaper uppskattas icke-invasivt.
Multidimensionell diffusions-MRT (MD-dMRT) är en ny MRT-modalitet som använder sofistikerade metoder för att extrahera diffusionsinformation från vävnader på subvoxelnivå. Detta projekt syftar till att kombinera båda teknikerna för att extrahera mekanisk information från hjärnvävnad på subvoxelnivå. Den framgångsrika kandidatens uppgifter kommer att vara:
Anpassa nuvarande MRE-sekvenser för att uppskatta både MRE och diffusionsviktade bilder (DWI) samtidigt (DWI-MRE).
Anpassa DWI-MRE för att använda fria gradientvågformer som görs i MD-dMRT. Detta kommer att kallas multidimensionell MRE (MD-MRE).
Utveckla beräknings- och datadrivna modeller för att extrahera biomarkörer från MD-MRE-data.
Detta projekt är ett samarbete mellan professor Rodrigo Moreno (rodmore@kth.se
) från avdelningen för biomedicinsk avbildning vid KTH, universitetslektor Henrik Lundell (hmag@dtu.dk
) från institutionen för hälsoteknologi vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och universitetslektor Markus Nilsson (markus.nilsson@med.lu.se
) från institutionen för diagnostisk radiologi vid Lunds universitet. Den utvalda kandidaten förväntas vara 3 månader per år vid DTU med lektor Lundells grupp och 9 månader vid KTH med professor Morenos grupp.
Handledning: Prof. Rodrigo Moreno föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Tillgång till tre forskningsmiljöer vid KTH, DTU i Danmark och Lunds universitet.
Tillgång till toppmodern MR-infrastruktur som inkluderar 7T- och 3T-MRT kameror i Stockholm samt på Danish Research Center for MRI (DRCMR) i Köpenhamn.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Dessutom måste kandidaten vara villig att vara 3 månader per år på DTU i Köpenhamn och 9 månader per år på KTH.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
En stark bakgrund inom MR-fysik eller maskinteknik krävs inte, men det är högt erkänt som meriterande.
Erfarenhet av pulsprogrammering av MR-sekvenser, MRE eller MD-dMRI är inte ett krav men det ses som meriterande.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter.
Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
