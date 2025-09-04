Doktorand Inom Mobil Trådlös Sub-Thz Mimo-Kommunikation För 6g+
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-09-04
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik
Trådlös teknik har utvecklats under fem generationer, men behovet av högre effektivitet och tillförlitlighet tar aldrig slut.
Forskningsmålet inom 6G är att identifiera nya banbrytande metoder som kan möjliggöra morgondagens trådlösa tillämpningar. Intresset för att använda ännu högre bärfrekvenser bortom millimetervågsbandet är fortsatt högt för 6G och efterföljande tekniker. Detta inkluderar särskilt subterahertz-band (sub-THz, 100 GHz - 300 GHz) och terahertz-band (THz, 300 GHz - 3 THz) som teoretiskt möjliggör både dataöverföring med extremt hög hastighet och extremt högupplöst radaravkänning.
I detta doktorandprojekt kommer du att bidra till teoribildningen för mobila trådlösa kommunikationssystem inom sub-THz och THz för 6G, och andra framtida tekniker, och etablera dig i den internationella framkanten. Några möjliga forskningsdelområden är relaterade till fysiskt stora gruppantenner, närfälts-THz-kommunikation, intelligenta reflekterande ytor (IRS), gemensam terahertz-kommunikation och trådlös radaravkänning (ISAC), massiv och distribuerad MIMO vid subterahertz-frekvenser och terahertz-kommunikation för satellitnätverk. Forskningen kommer att fokusera på det fysiska lagret och lagret för medieåtkomstkontroll. Metoder från sannolikhetsteori, kommunikationsteori, elektromagnetism, optimering och maskininlärning kommer att spela en viktig roll.
Vi kommer fokusera på ett av två breda forskningsområden:
Mobil närfälts-THz-kommunikation och THz-vågfrontteknik,
Mobil satellit- och luftburen THz-kommunikation,
Det finns möjligheter att anpassa forskningen till dina personliga intressen.
Forskningen är fullt finansierad och kommer att utföras vid avdelningen för kommunikationssystem. Resultaten kommer att publiceras i topptidskrifter och förbereda dig för en forskarkarriär inom akademi och industri.
Handledning: Prof. Emil Björnson och Prof. Vitaly Petrov
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt,
analysera och arbeta med komplexa frågor samt
att kunna kommunicera väl på engelska, då det krävs för det dagliga arbetet.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Publiceringsdatum2025-09-04
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor) Vänligen ange i ditt ansökningsbrev vilken forskningsinriktning du är mest intresserad av: den första (närfälts-THz-kommunikation), den andra (satellit-THz-kommunikation), eller båda.
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter (1-3 utvalda) För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.Övrig information
