Doktorand inom medicinsk vetenskap för ett projekt med titeln:
2025-09-26
Vi söker nu en doktorand inom medicinsk vetenskap för ett projekt med titeln: En individanpassad eHälsointervention med Digitala Tvillingar och internetbaserad KBT för att främja fysisk aktivitet och beteendeförändring vid kronisk sjukdomPubliceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. Projektet handlar om att utveckla, testa och utvärdera effekten av en eHälsointervention som kombinerar Digitala Tvillingar med internetbaserad KBT för att främja fysisk aktivitet hos personer med kronisk sjukdom. Fyra delstudier med kvantitativa och kvalitativa ansatser kommer att inkluderas i doktorsavhandlingen som blir produkten av forskarutbildningen.
I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, eller psykologi, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom något av ovanstående områden, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Det är meriterande om du har arbetat med digital teknik, eHälsolösningar, patientutbildning med fokus på fysisk aktivitet och/eller vård av patienter med kronisk sjukdom såsom hjärtkärlsjukdom. Du skall kunna skriva och tala både svenska och engelska. Mycket goda svenska språkkunskaper är avgörande för att kunna genomföra programmet och återkoppla patienterna, samt samla in data via bl.a. intervjuer och kunna analyseras denna.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) vid institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV). Linköpings universitet är ett campusuniversitet, dvs vi vill ha hög närvaro på arbetsplatsen av både medarbetare och studenter. Forskarutbildningskurser, doktorandseminarier, handledning och möten i forskargruppen sker på eller i anslutning till Campus Norrköping och Campus US i Linköping.
Du kommer att ingå i forskargruppen för digital hälsa och vård i nära samarbete med gruppen för integrativ systembiologi, på institutionen för medicinsk teknik (IMT).
Vid Linköpings universitet finns även ett strategiskt nätverk med seniora och juniora forskare där e-Hälsa är ett av fokusområdena och där du också kan delta. Nätverkets syfte är också att hjälpa yngre forskare att utveckla sin forskningskompetens och sin karriär, samt att utöka sitt nätverk nationellt och internationellt.
Om anställningen
I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.
Planerat tillträde till tjänsten 1 januari 2026.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 oktober 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
