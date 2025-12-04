Doktorand inom LCA av "tillräcklighet" som strategi för miljö och lycka
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-12-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad i Stockholm
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, ämne "Hållbarhetsstudier"
Miljömässig hållbarhet kräver både effektivitet - att minska miljöpåverkan per konsumtionsnivå - och tillräcklighet: att leva väl med mindre.
Samtidigt är den mest använda miljösystemanalytiska metoden, Livscykelanalys (LCA), begränsad till att studera effektivitet.
Detta doktorandprojekt syftar därför till att tillämpa och vidareutveckla den nya metoden Sufficiency-LCA (Tillräcklighets-LCA), som till skillnad från konventionell LCA kan bedöma åtgärder baserade på tillräcklighet på ett meningsfullt sätt.
Centralt är att undersöka hur konsumtion kan minskas utan att människors livskvalitet, lycka eller upplevda nytta försämras - eller till och med förbättras. Doktoranden kommer att arbeta i gränslandet mellan miljösystemanalys och miljöpsykologi, och bidra till att utveckla nya sätt att mäta och förstå hur tillräcklighet påverkar både miljö och mänskligt välbefinnande.
Projektet kombinerar empiriska studier inom områden som mat, kläder och transporter med metod- och teoriutveckling. Det bidrar till praktiskt användbar kunskap om hur människor kan leva gott med mindre miljöpåverkan och en metod som fyller ett viktigt tomrum inom både forskningen och den samhälleliga hållbarhetsomställningen.
Doktoranden utvecklar en unik kompetens i skärningspunkten mellan miljösystemanalys, miljöpsykologi och lyckoforskning.
Vi söker dig med kunskap inom LCA eller miljöpsykologi, intresse för hur konsumtion påverkar miljö och välbefinnande, samt förmåga att arbeta tvärvetenskapligt mellan miljö och samhällsvetenskap. Tjänsten kan omfatta upp till 20 % institutionstjänstgöring.
Länk till projekt: Att leva bra och lagom
Handledning: Anna Björklund, Hampus André och Louise Eriksson (Umeå Universitet) föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Meriterande är:
avslutat examensarbete inom LCA, eller motsvarande erfarenhet
erfarenhet av att genomföra enkätundersökningar och statistiska analyser
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Som doktorand får du del av KTHs anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenPubliceringsdatum2025-12-04Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3860". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Kontakt
Hampus André hamand@kth.se Jobbnummer
9627933