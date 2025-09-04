Doktorand inom industriell ekonomi med fokus på användning av bio-CO2
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management i Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: industriell ekonomi och organisation
Doktoranden kommer att arbeta inom det nya projektet "ACCELERATE - Accelerate Transition to and Scale-Up of bio-CO2 Utilization", som finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).
Projektet är ett samarbete mellan flera skolor vid KTH, Stockholms universitet samt ett industrikonsortium bestående av Stockholm Exergi, Astra Zeneca, Biofiber Tech, Grimaldi Development, Tekniska Verken i Linköping, Perstorp AB, Nynas AB, IKEM och EnergiForsk.
Målet med ACCELERATE är att utveckla innovativa material, processer och system för att fånga in och omvandla bio-CO2 till högvärdiga kemikalier och läkemedel, i syfte att avfossilisera kemikalieproduktionen.
Doktoranden bör ha en bakgrund inom industriell ekonomi eller liknande, samt viss erfarenhet av energi- och/eller klimatomställning. Ett intresse för bioenergi, koldioxidinfångning, lagring och användning (BECCSU) är en fördel. Doktoranden kommer att arbeta inom forskningsområdet "värde för samhället". Detta område bidrar till ACCELERATE genom att komplettera den tekniska analysen och tillföra nya insikter om de ekonomiska och samhälleliga effekterna av att använda bio-CO2. Detta inkluderar analyser av kostnader för olika teknologier och produkter, hur marknader och affärsmodeller kan skapas, sociala effekter samt hur policy och regleringar kan utformas för att möjliggöra ett effektivt införande av bio-CO2-användning.
Doktoranden kommer att arbeta tillsammans med huvudhandledaren professor Frauke Urban https://www.kth.se/profile/fraukeu.
Doktoranden kommer även att spela en aktiv roll i ACCELERATE-projektet, vilket innebär att arbeta tillsammans med industripartners samt forskare från olika discipliner såsom kemi och hållbarhetsbedömningar. Doktoranden kommer att vara baserad vid Institutionen för Industriell ekonomi och organisation (INDEK)
Handledning: Prof. Frauke Urban föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bakgrund inom industriell ekonomi eller liknande
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
goda kommunikativa färdigheter, för att effektivt kunna kommunicera med handledaren och det tvärvetenskapliga projektteamet.
erfarenhet av energi- och/eller klimatomställning.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenPubliceringsdatum2025-09-04Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Frauke Urban fraukeu@kth.se Jobbnummer
9491156