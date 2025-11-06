Doktorand inom hållfasthetslära: modellering av cellulosafibernätverk
2025-11-06
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Hållfasthetslära
ENDURE söker en doktorand till projektet "Fysikalisk modellering av deformation och skada i fibernätverk vid formning av cellulosafibernätverk".
Industrin behöver tvärvetenskapliga ingenjörer med kompetens inom naturfibermaterialteknik, produktdesign, produktionsteknik och digital tillverkning/Industry 4.0. Doktorandnätverket https://cordis.europa.eu/project/id/101227649
är ett nytt Marie Skodowska-Curie Doktorandnätverk och består av 12 doktorander och samlar 5 universitet, 2 forskningsinstitut och 8 industripartners från fyra länder. Projektet är finansierat av EU:s Marie Skodowska-Curie Actions (MSCA). Doktoranden är placerad vid KTH och industripartnern Yangi AB och får en unik kompetensutveckling för att leda den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
Projektet utvecklar en numerisk modell för fibernätverksmekanik i cellulosafiberprodukter. Genom att studera fiberegenskaper, processförhållanden och geometri skapas verktyg för materialdesign.
Handledning: Professor Sören Östlund föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
- Möjligheten att https://www.kth.se/en/studies/phd.
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932
och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Ersättningar - Utöver den grundlön som nämns i länken ovan ingår en mobilitetsersättning och eventuellt en familjeersättning i alla tjänster inom Marie Curie-programmet. https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks.
Grundlön och tilläggsersättningar anges före skatt.
- Möjlighet att bidra till industriellt relevanta forskningsfrågor.
- Utveckling av avancerade beräknings- och experimentella färdigheter.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- Mobilitetsregler - Kandidater får inte ha varit bosatta eller haft sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 3 år som omedelbart föregår rekryteringsdatumet.
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
Meriterande kvalifikationer:
- Kunskaper i numeriska metoder (FEM) och programmering (Python, Matlab, C++, Fortran)
- Bakgrund inom materialmekanik eller beräkningsmodellering
- Intresse för tvärvetenskapligt samarbete och potential som undervisnings- och laboratorieassistent
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.Publiceringsdatum2025-11-06Övrig information
