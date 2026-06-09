Doktorand inom hållbar betong för konstruktion
Högskolan i Gävle / Högskolejobb / Gävle Visa alla högskolejobb i Gävle
2026-06-09
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Gävle i Gävle
, Umeå
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva vetenskaplig forskning om hållbar betong för konstruktion. I Sverige står idag byggbranschen för en mycket stor del av energianvändningen. Energin används i tre skeden under en byggnads livstid; byggskedet, användningsskedet och slutskedet. Det övergripande målet med projektet är att förbättra konkurrensfördelarna med hållbar betong genom tekniska metoder och minskade koldioxidutsläpp under livscykeln och därmed bidra till ett mer grönt och hållbart samhälle.
Forskarutbildningsämne: Energisystem
Projektbeskrivning
Projektet kommer att fokusera på konstruktion och miljöaspekter av hållbar betong. Forskningen kommer att utföras genom experimentella och analytiska studier. Doktoranden förväntas skriva en doktorsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng och publicera artiklar av hög kvalitet i internationella tidskrifter. Doktorandens totala varaktighet är fem år, med beaktande av 20% av tiden för undervisning.
Doktorandpositionen omfattar:
att genomföra det vetenskapliga projektet
att genomföra kurser motsvarande minst 60 hp
undervisning och genomförande av administrativt arbete
att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och möten
Arbetsuppgifterna inkluderar viss undervisning i kurser på grund och avancerad nivå. Även vissa administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Anställningen är heltid upp till fem år och arbetsplatsen är Gävle.Kvalifikationer
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen inom energisystem (forskarutbildningsämnet) har den som avlagt en examen på avancerad nivå inom energisystem, byggnadsteknik eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildningen.
För att lyckas med dina doktorandstudier på Högskolan i Gävle vill vi att du har förmågan att:
vara målinriktad i ditt arbete,
självständigt driva ditt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt,
analysera och arbeta med komplexa frågor,
kunna diskutera och förklara forskning för personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.
Vidare är det ett krav att du god förmåga att uttrycka dig på såväl svenska som engelska, både muntligt och skriftligt.
För tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av laboratoriearbete, analytisk metod samt av att skriva vetenskapliga publikationer.
Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Läs mer om utbildning på forskarnivå samt våra antagnings- och bedömningsgrunder på: www.hig.se/forskning/forskarutbildning Anställningsvillkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas
(Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget).
Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.Så ansöker du
Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska ha följande innehåll:
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. Kontaktuppgifter för detta jobb
Alireza Bahrami
Handledare och projektledare
Telefonnummer: +4670-8436158alabai@hig.se
Mathias Cehlin
Avdelningschef
Telefonnummer: +4626-648481mcn@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Gävle
(org.nr 202100-2890), https://hig.se/
Kungsbäcksvägen 47 (visa karta
)
801 76 GÄVLE Arbetsplats
Högskolan i Gävle Kontakt
Maria Savela, SACO-S 026648500 Jobbnummer
9955648