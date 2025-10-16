Doktorand inom gynekologisk cancerforskning
2025-10-16
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) på mediciniska fakulteten av Uppsala Universitetet är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.
Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.
Forskning inom obstetrik och gynekologi syftar att förbättra vård och omhändertagande av kvinnor med gynekologiska problem, gravida och nyfödda barn. Forskningen handlar om bättre diagnostik och behandling av endometrios, cancer, hormonrubbningar samt barnlöshet. Delar av verksamheten är integrerad med avdelningarna vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och kurser inom den medicinska fakulteten.
Doktorandanställningen är placerad i https://www.uu.se/institution/kvinnors-och-barns-halsa/forskning/enheten-obstetrik-och-gynekologi/reproduktiv-halsa/projekt
Forskningsprojektet leds av Marta Lomnytska, gynekologisk tumörkirurg och forskare som i sitt arbete genomför ett flertal studier med fokus på äggstockscancerdiagnostik och behandling. Dessa handlar om biomarkörer för äggstockscancer i trombocyter för diagnostik och uppföljning, kirurgiska strategier vid primär och recidiverande äggstockscancer samt prediktion av postoperativa komplikationer, och betydelsen av cellgiftsbehandling i samband med kirurgi.
Vi söker en mycket motiverad person för studier som handlar om biomarkörer för äggstockscancer i trombocyter och i extracellulära vesiklar samt cancerspecifikt uttryck av trombocytproteiner vid äggstockscancer. Studierna syftar till att förbättra diagnostik av äggstockscancer och kartlägga prediktionsmarkörer för behandlingsrespons av cellgiftsbehandling som ges vid kirurgi för äggstockscancer, sistnämnda inom ramen för en internationell fas III klinisk studie, OVHIPEC-2.
Arbete med patientmaterialet ingår, och du kommer att bistå i rekrytering av forskningspersoner, ta blodprov, administrera datainsamling, sammanställa resultat, presentera på kongress och skriva forskningsrapporter. Samarbete är viktigt och delar av arbetet kommer att bedrivas med samarbetspartners på andra universitet. I detta arbete ingår högupplösande mikroskopi, konfokal mikroskopi, molekylärbiologiska metoder som PCR och rening/ kvantifiering av RNA och DNA. Doktorandanställningen avser egna forskningsstudier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå.Kvalifikationer
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- - avlagt examen på avancerad nivå inom medicin, eller
- - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Det krävs erfarenhet av experimentellt forskningsarbete som blodprovstagning, odling av tumörceller, immunfärgning och bildanalys.
Den sökande ska ha mycket god förmåga att utrycka sig på engelska i tal och skrift. Den sökande ska också ha mycket god förmåga att prata svenska, vilket är ett krav för att kunna rekrytera patienter.
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta strukturerat och självständigt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är initiativrik och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare studier eller forskningsarbete om äggstockscancer är meriterande. Erfarenhet av arbete med patientjournal, patientdata är meriterande. Erfarenhet av analys med fluorescensmikroskopi, konfokal och högupplösande mikroskopi så som SIM/STED/STORM är meriterande. Erfarenhet av statistisk analys och verktyg för datavisualisering tillmäts också betydelse.
För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Marta Lomnytska, marta.lomnytska@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2025, UFV-PA 2025/3113.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
