Doktorand inom gerontologi,mot medicinsk vetenskap och hälsovetenskap
2026-01-14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning med fokus på åldrande och hälsa.
Gruppen är knuten till Centrum för åldrande och stödjande miljöer (CASE), ansvarar för samordningen av den svenska nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) och är engagerad i universitetets profilområde Proaktivt åldrande. Läs mer om gruppen här.
Vi söker härmed en doktorand inom gerontologi med inriktning medicinsk vetenskap och hälsovetenskap. Anställningens omfattning är 100 % av heltid. Önskat startdatum 1 april 2026 eller enligt överenskommelse. Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra test för att visa grundläggande kompetens för tjänsten.
Beskrivning av forskningsprojektet
Doktorandtjänsten ingår i det nordisk-baltiska samarbetsprojektet "AI for Mindful Care and Ageing" (AMICA). Projektets övergripande mål är att: (1) skapa empirisk kunskap om hur AI-automation förändrar upplevelser av omsorg, omsorgsarbete, ojämlikhet och välfärdssystem, (2) utveckla teoretisk förståelse för hur sårbarhet formas av korsande sociala identiteter, livshistorier och strukturella villkor, samt (3) bidra till policy- och styrningsunderlag för ansvarsfull och etisk AI i hemsjukvård i den nordisk-baltiska regionen. Projektet kombinerar kritiska samhällsvetenskapliga perspektiv med hälsovetenskap, gerontologi samt vetenskaps- och teknologistudier. Doktoranden kommer att fokusera på AI-baserad hemsjukvård i Sverige och genomföra jämförelser mellan länder i samarbete med forskare vid partneruniversitet.
Arbetsuppgifter och ansvar
Du kommer att antas som doktorand och vara anställd vid Lunds universitet. Ett antal obligatoriska kurser samt flera valbara kurser inom området ingår. Med stöd från huvudhandledare och bihandledare förväntas doktoranden:
kartlägga och analysera policy- och organisationsmaterial som rör AI inom hemsjukvården
planera och genomföra kvalitativ datainsamling med äldre personer, vårdpersonal och innovationsledare (t.ex. djupintervjuer och uppföljande samtal)
utföra kvalitativ dataanalys (t.ex. livslopps-, tematisk och intersektionell analys)
tillämpa och vidareutveckla projektets teoretiska perspektiv
bidra till landsöverskridande jämförelser tillsammans med projektpartners
skriva vetenskapliga artiklar och presentera resultat på seminarier och konferenser
delta i och bidra till forskningsmiljön vid institutionen, inom CASE och profilområdet Proaktivt åldrande
bidra till AMICA-projektets möten och aktiviteter för samverkan med äldre, vårdpersonal och beslutsfattare
genomföra nationella och internationella resor, inklusive en en-månads forskningsvistelse vid ett nordisk-baltiskt partneruniversitet för att främja lärande och samarbete över landsgränser.
Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionella uppgifter (högst 20%).
Krav för anställningen är:
goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
starkt intresse för kvalitativ forskning och teoriutveckling
goda datorkunskaper
erfarenhet av samarbete i tvärvetenskapliga och internationella forskningsgrupper.
Personlig lämplighet
Meriterande för tjänsten är:
erfarenhet av att använda kvalitativa forskningsmetoder
erfarenhet av arbete med eller forskning om äldre personer
erfarenhet av forsknings- eller utvecklingsprojekt som involverar digital teknik
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats, Jobba hos oss.
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på heltid, med start så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2026-09-01. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Mer om anställningsvillkor för doktorander på Lunds universitets medarbetarwebb.
Så här ansöker du
Tjänsten söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt motiveringsbrev (på engelska) där du beskriver hur du uppfyller behörighetskraven och varför du är intresserad av tjänsten. Ansökan ska även inkludera relevanta examensbevis, CV eller motsvarande, kontaktuppgifter till två referenspersoner samt ett skriftprov (uppsats) på högst 10 sidor.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Susanne Iwarsson, forskargruppchef susanne.iwarsson@med.lu.se
