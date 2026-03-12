Doktorand inom gemensamt KTH-KI doktorandprogram i Medicinsk Teknik
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Medicinsk Teknik
Välkommen att delta i detta kollaborativa och interdisciplinära PhD projekt.
Tre forskargrupper kommer tillsammans ge handledning under projektets gång: Prof Jeanette Hellgren Kotaleski (https://www.kth.se/profile/jeanette/),
KTH; samt Prof Gilad Silberberg (https://ki.se/en/research/research-areas-centres-and-networks/research-groups/gilad-silberberg-group#tab-start)
och Prof Sten Grillner (https://ki.se/en/people/sten-grillner),
KI. Specifikt är syftet att bygga biofysikaliskt detaljerade in silico modeller av basala ganglierna, och här är interaktionen mellan de tre forskargrupperna viktig. Den fortsatta utvecklingen av mjukvara för byggandet av modellerna och modellanalys sker i samarbete med KTH, medan tolkning och analys av biologiska data sker i interaktion med KI.
KTH och KI grupperna som är involverade i detta PhD projekt har tillsammans över åren utvecklat ny kunskap om basala ganglierna genom både in silico, in vitro och in vivo experiment. Samarbetet har lett till ett ramverk för fullskaliga simuleringar av basala gangliernas olika delstrukturer. I detta projekt kommer vi fokusera på in silico modeller av specifikt striatum och substantia nigra.
Handledning: Jeanette Hällgren Kotaleski föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett https://www.kth.se/studies/phd/entry-requirements-for-doctoral-studies-1.520175.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
Den sökanden skall ha en bakgrund inom medicin, neurovetenskap, biomedicinsk vetenskap, datavetenskap, beräkningsbiologi, eller liknande. Det är önskvärt att ha dokumenterad forskningserfarenhet och från en multidisciplinär miljö, och även ha erfarenhet av beräknings(neuro)biologi samt kunskap inom programmering och statistik, specifikt vad gäller det som är relevant för att kunna bygga och simulera biofysikaliskt detaljerade modeller av basala ganglierna.
Eftersom detta projekt, där man försöker bättre förstå basala ganglierna, är direkt relevant för att bättre förstå t.ex. schizofreni och Parkinsons sjukdom, kommer även kunskap och intresse för kliniska frågeställningar att vägas in.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
9792035