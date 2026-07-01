Doktorand Inom Forskningsprojekt Inom Forskargruppen U-Care
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-07-01
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Vill du arbeta i en framgångsrik, multidisciplinär forskargrupp med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand vid Uppsala universitet.
Anställningen är placerad i forskargruppen CIRCLE- Interventionsforskning inom hälsa och vård. CIRCLE är värd för det multidisciplinära, strategiska forskningsprogrammet U-CARE, http://www.ucare.uu.se.
De övergripande målsättningarna med U-CARE är att: öka psykiskt välmående hos de som drabbas av ohälsa genom att utveckla och implementera evidensbaserade, individanpassade och kostnadseffektiva beteendeinterventioner för hälso- och sjukvård; och förbättra effektiviteten, nyttan och värdet av kliniska studier. Medborgarmedverkan är en central del av all forskning inom U-CARE. All forskning inom U-CARE bedrivs inom nationella och internationella samarbeten och vår kompetens inom forskningsmetod har uppmärksammats inom de senaste utvärderingarna av forskningen vid Uppsala universitet.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Den person vi söker ska sammanställa den tillgängliga litteraturen om representativiteten hos undersökningsgrupper i studier med alternativa designer. Personen ska också via retrospektiva och prospektiva studier jämföra representativiteten hos undersökningsgrupper i studier med alternativa vs randomiserad kontrollerade designer. Personen ska dessutom undersöka acceptansen, genomförbarheten och betydelsen av alternativa designer enligt olika grupper såsom patienter, hälso- oh sjukvårdspersonal samt forskare. Projektet genomförs tillsammans med patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.
Arbetsuppgifterna omfattar också att sprida forskningsresultat via vetenskapliga publikationer och andra kanaler samt aktivt närvara vid forskargruppens seminarier och möten.
Andra uppgifter vad gäller undervisning och administration vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa kan tillkomma (max. 20%). Anställningen förlängs i så fall med motsvarande tid.
Kvalifikationskrav
Den person vi söker ska:Ha avlagt examen på avancerad nivå inom folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, farmaceutiska vetenskaper, statistik eller näraliggande disciplin.Vara behörig till utbildning på forskarnivå och fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.Prata och skriva det svenska språket flytande.Ha en utmärkt förmåga att kommunicera på det engelska språket, både muntligt och skriftligt.Ha mycket god förmåga att ta initiativ och problemlösa, leverera utifrån överenskomna mål och tidslinjer, prioritera bland uppgifter och vara noggrann.Ha mycket god förmåga att professionellt arbeta självständigt och i grupp i en samarbetsinriktad miljö och kommunicera med kollegor från olika discipliner och med olika professioner.Ha ett stort intresse för multidisciplinär forskning och motivation att vara en aktiv medlem i en framgångsrik forskargruppHa goda kunskaper om och tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalitativa samt kvantitativa forskningsmetoder såväl som olika programvaror såsom NVivo, R, SPSS, Stata, och MS Office.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det följande är meriterande:Erfarenhet av forskning inklusive av att samla in och analysera data och skriva ansökningar om forskningsmedel till finansiärer och ansökningar till Etikprövningsmyndigheten.Erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer.Intresse av att kontinuerligt bidra till att utveckla forskargruppens verksamhet.Intresse av att kontinuerligt bidra till forskargruppens goda arbetsmiljö.Intresse av att arbeta med patient- och medborgarmedverkan.Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med de forskningsmetoder som används inom projektet till exempel kvantitativa metoder (inklusive statistiska analyser), kvalitativa forskningsmetoder samt patient- och medborgarmedverkan.Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med klinisk forskning.
Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla följande:
Curriculum Vitae
Länk till examensarbete.
Kopior på examensbevis.
Fullständig publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av dina publikationer.
Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av huvudhandledare, universitetslektor, docent Joanne Woodford, joanne.woodford@uu.se
och forskargruppsledare, professor Louise von Essen louise-von.essen@.uu.se.
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026 UFV-PA 2026/1638.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
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, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa Jobbnummer
9986195