Doktorand inom Energisystem till området AI och vattenkraft
2026-01-02
Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
När andelen intermittent förnybar elproduktion ökar i det svenska elsystemet ökar också behovet av reglerbara produktionsresurser. Vattenkraften har en potential att stärka energisystemets flexibilitet, robusthet och hållbarhet. För att utnyttja potentialen krävs en effektiv vattenreglering som tar hänsyn till både klimatmässiga och företagsekonomiska aspekter.
Som doktorand kommer du att ingå i ett forskningsprojekt som fokuserar på styrning och prognostisering av vattenkraftsproduktion med hjälp av AI. Arbetet omfattar även studier av hur ökad digitalisering och användning av AI påverkar användarens upplevelse i det dagliga arbetet på ett vattenkraftsföretag. För tjänsten behövs kunskaper inom AI och/eller statistik, förståelse för användarperspektiv samt förmåga att analysera dessa frågor ur ett bredare samhällsperspektiv.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
Du har en examen på avancerad nivå inom civilingenjörsutbildning eller nationalekonomi som är relevant för forskarutbildningsämnet energisystem. Du har även kunskaper inom AI och/eller statistik. Alternativt har du slutfört minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom dessa ämnesområden, eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten för anställningsbeslutet.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är meriterande då du som doktorand kommer att behöva använda både svenska och engelska i samband med datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat. Kunskap och erfarenhet av programmering i Python eller Matlab är meriterande. Du har också ett genuint intresse för energifrågor generellt, och ser detta som en viktig del i den pågående omställningen.
Din arbetsplats
Du kommer vara en del av Avdelningen Energisystem vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Att skapa en inkluderande forskningsmiljö där medarbetare har en hög delaktighet är viktigt för oss. Vid avdelningen finns drygt 20 medarbetare, varav 12 doktorander, som bedriver forskning samt grundutbildning inom energisystem.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
