Doktorand inom elektrokatalys för hållbar energiomvandling
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2026-06-11
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Projektet fokuserar på utveckling och optimering av elektrokatalysatorer och elektrolysörsystem för hållbar energiomvandling. Forskningen kommer att behandla både grundläggande och tillämpade frågor inom elektrokatalys, inklusive CO2-omvandling, vattenklyvning, uppgradering av biomassehärledda molekyler och andra småmolekylära omvandlingar. Projektet syftar till att utveckla brett tillämpbara strategier för optimering av katalytisk prestanda och mekanistisk förståelse i elektrokemiska system.
Doktoranden kommer att arbeta med design, karakterisering och optimering av katalysatorer samt elektrolysörkonfigurationer. Arbetet kan inkludera katalysatorsyntes, operando-spektroskopiska mätningar, undersökning av reaktionsmekanismer och optimering av katalytisk prestanda på både material- och enhetsnivå.
Doktoranden förväntas också bidra till utvecklingen av nya forskningsinriktningar, föra noggranna laboratoriejournaler och presentera resultat vid gruppmöten och vetenskapliga konferenser. Förberedelse av manuskript för publicering i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter kommer att vara en integrerad del av rollen.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid. Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i kemi eller material, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom kemi eller material, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
En stark bakgrund inom ett eller flera av följande områden anses meriterande:
elektrokemi, elektrokatalys
CO2-omvandling, vattenklyvning, uppgradering av biomassa eller andra småmolekylära katalytiska reaktioner
materialkemi, katalysatorsyntes, karakterisering eller yt-/gränssnittsvetenskap
testning av elektrolysörer, reaktordesign, optimering av elektrokemiska system
operando-spektroskopi, såsom Raman, FTIR, XAS eller andra relaterade tekniker
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder som är motiverade att arbeta över ämnesgränser inom elektrokemisk katalys, spektroskopi, materialvetenskap och hållbar kemisk omvandling.
Anställningen kräver god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift. Kandidaten bör kunna arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Viktiga personliga egenskaper inkluderar vetenskaplig nyfikenhet, kreativitet, problemlösningsförmåga, noggrannhet i experimentellt arbete och en stark motivation att utveckla nya metoder och idéer.
Din arbetsplats
Din arbetsplats kommer att vara Lizhou Fans grupp vid https://liu.se/organisation/liu/ifm/mdesign, https://liu.se/organisation/liu/ifm,
Linköpings universitet.
Lizhou Fans grupp arbetar med elektrokatalys, operando-spektroskopi och optimering av elektrolysörsystem för hållbar energiomvandling. Gruppen fokuserar på att förstå och optimera elektrokatalysatorer samt katalytiska system för CO2-omvandling, vattenklyvning, uppgradering av biomassa och andra småmolekylära omvandlingar, med betoning på att koppla katalytiska mekanismer till praktisk prestanda. Gruppen har aktiva samarbeten med ledande internationella forskargrupper inom området.
Avdelningen för materialdesign bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom materialfysik och materialkemi. Avdelningen kombinerar teori och modellering, materialsyntes, karakterisering och egenskapstestning, med särskilt fokus på material för hållbara teknologier. Avdelningen erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö med stark expertis inom materialteori, tunna filmer och nanolaminerade material samt tillämpad elektrokemi.
Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability
Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wisematerials. org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och omfattar stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 12 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.
Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research-school/
ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.
Läs mer: https://wise-materials.org
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Biträdande universitetslektor
Lizhou Fan lizhou.fan@liu.se +46738719262 Jobbnummer
9959880