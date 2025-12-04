Doktorand inom Design och analys av autonom decentraliserad energimarknad
2025-12-04
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Elektroteknik
Utmaningen:
Elnätet genomgår en fundamental omvandling, driven av ökad digitalisering, avreglering samt en omfattande utbyggnad av förnybara energiresurser och flexibla tillgångar.
Lokala energigemenskaper och peer-to-peer-handelsplattformar har potential att utnyttja denna omvandling för att frigöra ekonomiskt och samhälleligt värde genom att möjliggöra direkt energidelning mellan prosumenter, vilket ökar flexibiliteten, autonomin och rättvisan i eltillgången.
Att förverkliga dessa marknader i stor skala i verkliga elnät hindras dock av betydande utmaningar: den beräkningsmässiga komplexiteten i att driva storskaliga decentraliserade marknader, osäkerheten kopplad till förnybar produktion samt behovet av att säkerställa att decentraliserade marknadsresultat förblir operativt genomförbara, systemövergripande effektiva och rättvisa för heterogena deltagare. Att hantera dessa utmaningar kräver nya matematiska modeller och algoritmer som kombinerar optimering, spelteori och styrning med datadrivna inlärningsmetoder.
Din roll:
Avdelningen för Reglerteknik söker en exceptionell doktorand för att bedriva forskning i skärningspunkten mellan optimering, lärande och spelteori, med målet att utveckla grunden för nästa generations autonoma och decentraliserade energimarknader. Projektet omfattar både grundläggande och beräkningsmässiga utmaningar och innefattar utveckling av stokastiska modeller för decentraliserade energimarknader, decentraliserade och inlärningsförstärkta marknadsclearingalgoritmer samt fair-by-design-prissättningsstrategier.
Forskningen kommer att behandla ett eller flera av följande områden:
Stokastisk och datadriven modellering av peer-to-peer-energihandel
Learning-to-Optimize (L2O) för storskaliga multiagentsystem
Bilevelspel och mekanismdesignmetoder för rättvis prissättning
Design och analys av decentraliserade energimarknader
Doktoranden kommer att ansluta sig till forskargruppen hos biträdande lektor Giuseppe Belgiooso.
Handledning: biträdande lektor Giuseppe Belgioioso och professor Henrik Sandberg föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Utvalda kandidater måste kunna lämna kontaktuppgifter till minst en akademisk eller professionell referens.
Kandidaten måste kunna visa hög motivation för doktorandstudier.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Som doktorand får du del av KTHs anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap, eventuella publikationer och namn på minst en professionell referens.
Motiveringsbrev med en kort beskrivning av varför du vill bedriva forskarstudier, vad dina akademiska intressen är och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 1 sida långt).Publiceringsdatum2025-12-04Övrig information
