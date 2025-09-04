Doktorand inom byggekonomi, digitalisering och hållbarhet i byggsektorn
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad i Stockholm
Sex doktorandtjänster utlyses samtidigt inom Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnads satsning på digitalisering och hållbarhet.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fastigheter och byggande
Institutionen för Fastigheter och byggande rekryterar en doktorand till ett strategiskt forskningsprojekt inom digitalisering och hållbarhet.
Projektet kommer att undersöka hur digitala verktyg och hållbara arbetssätt kan förändra byggekonomi och stadsutveckling. Ett centralt tema är utveckling och utvärdering av nya prognosmodeller, exempelvis för att bättre kunna förutsäga byggkostnader eller för att öka förståelsen för bredare mönster i hur städer utvecklas. Den slutliga inriktningen på avhandlingen bestäms utifrån tillgänglig data, samarbete med industri och andra forskare, samt doktorandens egna intressen.
Tjänsten är placerad i en dynamisk och tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Avdelningen för fastighetsekonomi och finans, Sveriges ledande akademiska miljö för forskning och utbildning inom bygg- och fastighetsekonomi. Här arbetar kollegor i huvudsak med olika kvantitativa metoder för att analysera aktuella frågor inom urban utveckling och fastighetsekonomi.
Att doktorera på KTH innebär att under fyra år både genomföra självständiga forskningsprojekt och läsa forskarutbildningskurser. Den som antas blir inskriven i det tvärvetenskapliga forskarutbildningsprogrammet Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik.
Vi välkomnar sökande från en bred variation av akademiska och professionella bakgrunder.
Exempel kan vara:
• En examen i fastighets- och byggekonomi, eller nationalekonomi med intresse för byggsektorn.
• En ingenjörsutbildning eller erfarenhet från byggsektorn kombinerat med intresse för ekonomi och kvantitativa metoder.
• Andra relevanta akademiska eller professionella bakgrunder.
Handledning: Handledare utses i samband med antagning. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Den sökande ska ha studerat fastighetsekonomi, eller motsvarande ämnen, på en avancerad nivå. Erfarenhet av numerisk modellering samt programmering och/eller dataanalys är meriterande, liksom kunskaper i byggekonomi.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenPubliceringsdatum2025-09-04Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Kontakt
Herman Donner hermand@kth.se Jobbnummer
9491128