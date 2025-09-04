Doktorand inom Beslutsstöd för ny kärnkraft i Sverige
2025-09-04
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik
Kärnkraft upplever en renässans världen över som en av de viktigaste lösningarna för att uppnå
fossilfri elproduktion.
De geopolitiska effekterna på energipriserna, den ökade efterfrågan på
ren och riklig energi och de bindande målen att nå nettonollutsläpp till 2050 är bland
drivkrafterna för denna renässans för kärnkraft. Efter en lång period utan nya utbyggnader
inom kärnkraft och en enorm ökning av kapaciteten från förnybara energikällor utöver
lagringsteknik och kraftelektroniska lösningar, innebär utbyggnaden av ny kärnkraft att man
går in i ett outforskat område för forskning och utveckling. Dessutom visar en långsiktig
prognos att nya tekniker som små modulära reaktorer (SMR) kan spela en avgörande roll för att
möjliggöra en ny era för kärnenergi. Det finns flera alternativ i den framtida utbyggnaden av
kärnkraft, inklusive centraliserade storskaliga och distribuerade SMR, och det finns ingen
etablerad kunskap om hur dessa skulle påverka elnätets tillförlitlighet och följaktligen
elstabiliteten, vilket skulle kunna ha en avgörande inverkan på strålsäkerheten.
Detta projekt syftar till att generera kunskap om hur ny kärnkraft bör integreras i det
svenska elnätet utan att äventyra strålsäkerheten.
Forskningsmetodiken skulle innefatta scenarioanalys och tillförlitlighetsteori. En huvuddel
av projektet skulle handla om att skapa verktyg för att utföra analysen. En referensgrupp med
deltagare från industrin skulle ha en viktig roll för att tillhandahålla indata till projektet
och stöd med relevans för forskningsfrågorna. Scenarierna bör inkludera jämförelse av alternativa
utbyggnader av ny kärnkraft, inklusive: storskalig med konventionell eller SMR, distribuerad med
SMR, kärnkraft ansluten till det övergripande elnätet, och antal samlokaliserade reaktorer och djupförsvar.
Handledning: Professor Lina Bertling Tjernberg
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
