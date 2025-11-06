Doktorand inom Arkitekturteknik och Designteknologier
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Arkitektur, specialisering inom arkitekturteknik
Denna doktorandtjänst behandlar avancerade designteknologier, designbaserad forskning och kritiska diskurser i samklang med nuvarande och framtida arkitekturpraktik.
Forskningsprojektet utgår från samhälleliga och miljömässiga frågeställningar, och följer en research-by-design-metod, vilket sannolikt inbegriper utveckling av arbetsflöden genom computational design och digitala och fysiska prototyper från tidiga designskeden till tillverkning, genom spekulativa såväl som praktikrelaterade arkitekturprojekt. I tjänsten ingår medverkan i flera forskningsprojekt, men den sökande förväntas också definiera en individuell inriktning. Det kommer att finnas undervisningsmöjligheter inom arkitekturprogrammet.
Kandidaten förväntas ha god förståelse för arkitekturteknik, hög gestaltningsförmåga, avancerade färdigheter inom computational design, ett stort intresse för samverkande designprocesser och ett intresse för att växla mellan designbaserad forskning och vetenskapligt skrivande. Den individuella inriktningen bör beakta en fortsatt karriär inom akademisk forskning och/eller arkitekturpraktik.https://www.arch.kth.se/forskning/forskningsprojekt/pagaende/designteknologi-digital-formaga-for-hallbar-arkitekturpraktik-1.1433736.
Handledning: Jonas Runberger, med bi-handledare i linje med den utvalda kandidatens profil föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
- Möjligheten att https://www.kth.se/en/studies/phd.
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932
och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Deltagande i en växande forskargrupp för arkitekturteknik
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- De specifika kraven för doktorandprogrammet i arkitektur gäller:https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.1313653.1716808870!/V-2023ASP_Arkitektur.pdf
Utöver ovanstående finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- bidra till FoU-arbete, innovation eller idéutveckling inom ämnet,
Erfarenhet som praktiserande arkitekt eller utvecklare computational design, och inom digital fabrikation och vetenskapligt skrivande är meriterande.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190
- Representativa publikationer. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten (max 3 publikationer)
- Bilaga med (1) en föreslagen individuell inriktning, (2) dess relation till den angivna doktorandprofilen, och (3) till arkitektur och framtida arkitekturpraktik (max 3 sidor).
- Representativ designportfolio (max 8 sidor).Publiceringsdatum2025-11-06Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
