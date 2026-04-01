Doktorand i zoologisk biodiversitet med genetisk mångfald
Zoologiska institutionen är en av institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten och har cirka 80 anställda, inklusive forskare, doktorander och administrativ personal.
Forskning och utbildning vid institutionen sker i en internationell miljö och fokuserar på djurbiologi. Framstående och högkvalitativ forskning bedrivs inom en rad olika ämnen, inklusive evolutionsbiologi, molekylär- och populationsgenetik, genomik, bevarandebiologi och beteendevetenskap.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/zoologi/.
Projektbeskrivning
Vi söker en mycket välmotiverad, pålitlig och kompetent doktorand till ett forskningsprojekt som leds av professor Linda Laikre. Projektet syftar till att utveckla och testa metoder för att följa trender i genetisk mångfald inom och mellan naturliga populationer över tid.
Vi använder såväl DNA- som proxybaserade tekniker för att ta fram och testa indikatorer för genetisk mångfald samt koppla dessa till olika frågeställningar inom biodiversitetsbevarande. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SLU Artdatabanken, SLU VFM samt internationella forskarnätverk (t.ex. EU COST Action GENOA, Biodiversa+ GINAMO och Coalition for Conservation Genetics).
Vi använder olika modellorganismer, och i det aktuella projektet är älg (Alces alces) en viktig sådan. Här kommer bland annat helgenomsekvenseringsdata och bioinformatiska analyser att användas tillsammans med genotypdata för specifika loci för att besvara frågor om eventuell genetisk koppling till sjukdomsförekomst i vilda populationer samt hur dessa förändras över tid.
En annan viktig modellart i projektet är östersjösill (Clupea harengus). Doktorandprojektet inkluderar utveckling och användning av en ny genomisk teknik för att studera förlust av allelvariation. Ny teoretisk utveckling inom projektet kommer att testas empiriskt inom ramen för doktorandens arbete. Doktoranden förväntas ha en ledande roll avseende dessa modellsystem.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i zoologi krävs att den sökande har godkänt resultat i kurser om minst 120 hp i biologi, eller motsvarande, och därvid med godkänt resultat genomfört ett självständigt arbete i biologi, eller motsvarande, om minst 30 hp, på avancerad nivå.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- dokumenterad kunskap och erfarenhet av övervakning av genetisk mångfald kopplad till indikatorer
- analytiskt och kreativt tänkande
- initiativförmåga
- självständighet
- samarbetsförmåga
- förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
- god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Svenska är viktigt då delar av forskningsarbetet sker i nära samarbete med svenska myndigheter och andra aktörer. Förmåga att ta del av litteratur på svenska är nödvändig för projektet.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av professor Linda Laikre, mailto:linda.laikre@popgen.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-1052-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062)
Zoologiska institutionen
